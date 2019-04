Assistenza anziani e disabili, c’è il bando dell’Ambito Territoriale sociale

TERMOLI. Anziani, minori e disabili, al via il bando per l’affidamento della gestione e realizzazione di interventi in loro favore.

L’ambito territoriale sociale di Termoli ha pubblicato un bando per l’affidamento della gestione e realizzazione di interventi di assistenza ad anziani, minori e disabili nei comuni compresi dall’Ambito di Termoli ovvero: Acquaviva Collecroce, Campomarino, Castelmauro, Civitacampomarano, Guardialfiera, Guglionesi, Lupara, Mafalda, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Palata, Petacciato, Portocannone, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, Tavenna oltre che naturalmente Termoli.

Le principali modalità di finanziamento e pagamento contemplate dal bando sono:

- Fondi comunali

-Fondo Sociale Regionale

-FNA – Fondo Nazionale per la non Autosufficienza

Il Bando si rivolge a soggetti che possono partecipare singolarmente o costituire raggruppamenti temporanei, ai sensi dell’art.48 del D.Lgs 50/2016, secondo le modalità dello stesso indicate. Qualora il soggetto fosse un Consorzio, lo stesso è tenuto ad indicare per quali Consorziati viene presentata l’offerta, a pena di esclusione della gara. Nel caso di Imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 50/2016, si ricorda che:

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio di concorrenti.

b. I Consorzi di cui all’art.45.2.b) e c) del D.Lgs 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a quest’ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il Consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art.353 del codice penale.

Il termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione è il 07/05/2019 ore 12,00.

Tutte le info, la versione integrale del bando, i moduli, il disciplinare e il capitolato sono disponibili alla sezione avvisi del sito web del Comune di Termoli www.termoli.gov.it