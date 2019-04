TERMOLI. Provenienti dalla Puglia, dove avevano trascorso alcuni giorni per visitare le città più belle del Salento, sono giunti ieri sera a Termoli quindici turisti per visitare nella mattinata di oggi la nostra città.

Ad accoglierli in uno degli alberghi del litorale nord il presidente dell'Archeoclub Oscar De Lena che, in una giornata con uno splendido sole, li ha accompagnati per le viuzze e le piazzette del Borgo Antico raccontando loro, in oltre due ore, la storia millenaria della nostra Termoli dalla leggenda di Diomede, all'antica città di Buca, fino ai giorni nostri...

Dopo una sosta nella cattedrale per raccontare loro la storia dei due santi Basso e Timoteo, il tour è proseguito poi per la ormai famosa "rejiecelle" per concludersi sul terrazzo del castello dove hanno potuto ammirare la bellezza della nuova città e quella del borgo nella sua interezza scattando decine di foto.

Poi, dopo un buon caffè in uno dei bar lungo il Corso, sono risaliti sul loro pullman per rientrare a Castelfranco portando con loro ottime impressioni sulla bellezza e la pulizia del nostro Borgo Antico.