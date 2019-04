​Prestito per consolidamento dei debiti, funzionamento e richiesta

TERMOLI. Gli ultimi dati relativi al 2018 hanno messo in luce come il consolidamento dei debiti sia una delle tipologie di prestito più richieste: arriva al 15,6%sul totale delle richieste di finanziamento. Una crescita di quasi 5 punti percentuali rispetto al 10,9% del 2017 che denota un aumento costante dei cittadini italiani che aderiscono a questa formula. Il motivo risiede nel fatto che il consolidamento debiti possiede delle caratteristiche particolari che lo rendono decisamente conveniente. Vediamo allora di approfondirne il funzionamento e di capire quali sono le modalità per fare richiesta.



Come funziona il prestito per consolidamento debiti

Il prestito per consolidamento dei debiti nasce per venire incontro a chi ha aperto più di una pratica di finanziamento, magari per acquistare un elettrodomestico, cambiare l’auto oppure affrontare qualche lavoro di ripristino in casa. In questi casi ci si ritrova di frequente a dover gestire più rate contemporaneamente su cui viene applicato un tasso di interesse disomogeneo. Aderendo a un prestito per consolidamento, invece, si ha il vantaggio di riunire tutte le rate in una quota unica, risolvendo in un colpo i problemi di calendarizzazione ed esazione delle rate. Si tratta di una soluzione davvero comoda e, tra l’altro, il consolidamento debiti si può anche richiedere rapidamente online, ricevendo un esito dopo poche ore. E non è tutto, perché con un consolidamento debiti si può chiedere anche di rinegoziare gli interessi, cercando di ottenere tassi più bassi e di dilazionare maggiormente il finanziamento. Inoltre, c’è anche la possibilità di bloccare il tasso d’interesse, fermando l’importo della rata alla valutazione della data del contratto. Infine, si può valutare anche l’opportunità di chiedere una cifra un po’ più alta, rispetto al cumulo dei debiti da coprire, così da ottenere una piccola liquidità aggiuntiva.

Come fare richiesta del prestito

Per richiedere un prestito per consolidamento debiti, innanzitutto, bisogna avere almeno un paio di pratiche di finanziamento già avviate e assolutamente prive di ritardi e pendenze. Ciò perché la formula di consolidamento consente di ottenere dei tassi più bassi, rispetto ad un normale prestito, proprio perché la Banca che se ne fa carico recepisce tutte le garanzie che sono state messe a disposizione di ciascuna delle esposizioni. Se dalla consultazione degli archivi bancari della Centrale Rischi risultano rate non pagate o qualsiasi altra morosità pregressa, potrebbero non esserci le condizioni per ottenere un prestito per consolidamento. Se invece non sussistono problemi di questo tipo, bisogna fornire una copia del cedolino dello stipendio o della pensione, che attesti di poter contare su un reddito fisso da almeno uno o due anni. In contemporanea bisogna anche esibire la copia di un documento di identità in corso di validità e il codice fiscale. Se non si può esibire un cedolino non è un problema, perché basta dimostrare di avere un reddito sufficiente a onorare le rate. A tale scopo, serve procurarsi una copia delle ultime dichiarazioni dei redditi, generalmente relativa ai tre anni precedenti. Infine, appena è tutto pronto, si dovranno fornire le copie dei vari contratti di finanziamento, in modo che la Banca possa estinguerli ed accendere un unico prestito di consolidamento dei debiti.