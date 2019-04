Luna rosa a Termoli, uno scatto stupendo

TERMOLI. Uno scatto stupendo. E' uno dei commenti al post che abbiamo pubblicato, grazie a chi l'immagine l'ha catturata per davvero, da da via Sardegna. E non possiamo che ringraziarlo, Giancarlo Totaro.

Una foto che dai feedback che stiamo ricevendo mostra tutto il fascino non solo della luna, colorata di rosa, ma della nostra Termoli, col chiarore antico sul mare.

Grazie anche alla nostra Eliana Ronzullo, che in tempo reale ha proposto l'articolo su questo fenomeno particolare, che attrae sempre molta curiosità.

Elementi naturali che ci dovrebbero indurre a riflessioni su come stiamo trattando la nostra Terra, con la T maiuscola, ma anche con quella minuscola declinata nel territorio. T come Thunberg, la 16enne Greta che ha avuto anche l'ardire e l'osare di dire la sua in Senato, a Roma.

T come Termoli. Cerchiamo di remare tutti dalla stessa parte.