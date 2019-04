Spopolamento inarrestabile, nel 1951 in Molise vivevano oltre 400mila persone

LARINO. Proficuo l’incontro promosso dal Lions Club Larino sul tema dello spopolamento delle aree interne tenutosi presso la sala Freda del Palazzo Ducale nell’ambito di “LiberaMente…pensieri e parole in Biblioteca”.

Nell’appuntamento dello scorso mercoledì dedicato al Tema Distrettuale Lions, è stato affrontato con il professor Rossano Pazzagli il fenomeno della deriva delle aree interne disegnato da più fattori.Come lo spopolamentoincentivato dall’emigrazione, l’invecchiamento, la perdita di presidi produttivi, l’allontanamento dei servizi, la crisi occupazionale ed economica nonché la crescente propensione per la litoralizzazione.

Nel tempo abbiamo assistito ad un cambiamento sociale, ha riportato Pazzagli, una rarefazione sociale che ha visto, nei territori metropolitani e la costa, un intento di sviluppo vantaggioso supportato dalla “moda” del momento. Un percorso che ha condotto ad un modello espansivo e produttivo verso insediamenti di industrie in determinati aree ove si presentava più fruibile la produzione. Come l’esempio molisano degli stabilimenti Fca ed altre aziende nella zona industriale di Termoli. Tale investimento ha favorito l’emigrazione verso il litorale con l’abbandono delle aree interne el’allontanamento dalla terra, favorito purtroppo, anche dal dissesto idrologico e la fine della pastorizia con un vero declino dei beni comuni.

Un fenomeno che possiamo chiamare esodo rurale “dal podere all’appartamento” che ha visto nel miracolo dell’industrializzazione del dopoguerra nuove frontiere di benessere ed uno sviluppo lungimirante. Lo svuotamento dei paesi non è, quindi, nel loro destino, come spesso confermiamo, ma è frutto di scelte fatte nel tempo. Scelte che faticano a farci tornare sui nostri passi perché nel tempo hanno a loro volto creato altre criticità del territorio.

Se una realtà si svuota e perde dei servizi importanti per la comunità come i servizi sanitari, uffici postali e la scuola,si va a destrutturare la sua identità ed è ciò che investe l’intera area Appeninica. Ma tornando al Molise e visionando grafici,frutto di peculiari ricerche dello stesso Centro di Ricercaper le Aree Internee gli Appennini dell’Università del Molise di cui il professore Pazzagli è Direttore, notiamo un picco dell’anno 1951 che porta il Molise a 406.823 residenti per poi scendere nell’anno 2017 a 308. 493 abitanti. In tali dati si nota bene “La storia in discesa” di cui porta il titolo l’incontrostesso.

Una diversificazione territoriale interna, la distanza dai grandi centri di agglomerazione e di servizi, rafforzati anche da una viabilità fatiscente e compromessa, insieme a traiettorie di sviluppo instabili e la dotazione di risorse che mancano alle aree centrali mettono a repentaglio intere zone. Aree di crisi che non sono solo quelle che realmente lo Stato riconosce, ma come ha evidenziato, con tono provocatorio, il professor Pazzagli, la stessa Larino potrebbe essere la “capitale“ delle aree interne proprio per i cambiamenti subiti negli ultimi anni.

Ma nel pensare ad una rinascita delle aree investite dal fenomeno e ripartendo dal concetto di un Paese fatto di paesi e di patrimoni territoriali, diventa necessaria una lettura delle vocazioni e delle risorse.E’ importante partire dal cosa c’è e come valorizzarlo, puntando sulla specificità da promuovere in un era di globalizzazione complessa.

Necessario, inoltre, il forte coinvolgimento della comunità, e delle Istituzioni quali protagonisti di scelte, di nuove economie e filiere campagna-città conla valorizzazione paesaggistica e il rafforzamento della rete istituzionale di base (Comuni, aree protette, cooperazione e Consorzi, etc.).

Un percorso progettuale che mette al centro il territorio ed il processo di territorialità che induce il bene comune ad essere la vera risorsa verso la conoscenza, valorizzazione e la tutela. La ruralità ed il turismo protagonisti di una rinascita delle aree interne come l’esempio molisano di Castel Del Giudice, ma esso è solo uno dei modelli da osservare. E’ importante iniziare dall’ascolto della collettività coinvolta, ripartire dalle eredità territoriali e dai valori identitari, dalle differenze che fanno di ogni territorio un’eccellenza.

È tempo di un cambio del paradigma, di nuove strade per antichi sentieri.