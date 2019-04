Autobus Gtm in panne in via Dante, traffico sofferente

TERMOLI. Traffico quasi in tilt nell'ormai cruciale via Dante. Un autobus della Gtm del servizio di trasporto locale partito dal capolinea di piazza Garibaldi ha percorso il tratto in salita fino all'incrocio con via Abruzzi e poi si è spenta, rimanendo sulla rampa in uscita, occupando la corsia. Altre "circolari", in uscita lo stesso o in ingresso, hanno dovuto fare manovre ardite per non rimanere bloccate e far defluire, seppur a rilento, il traffico.

Nella mattinata di Sabato Santo non è il massimo. L'intervento successivo di un addetto della Gtm è riuscito a far ripartite il pullman urbano, rendendo di nuovo scorrevole l'arteria che collega la zona della Madonnina alla stazione ferroviaria dal 22 dicembre scorso.