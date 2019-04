Strade di lottizzazione, il cantiere si sposta in via Po e via dei Mandorli

TERMOLI. Nemmeno le festività pasquali fermano l'opera di vigilanza territoriale del comitato di quartiere di via Udine e dintorni.

«Si approssima la Santa Pasqua. Ci sembrava doveroso associare le ultime “news” agli auguri che siamo soliti porgere a coloro che seguono il Comitato di via Udine e Dintorni, in occasione delle varie festività che si susseguono durante il corso dell’anno. Anno dopo anno, di auguri ne abbiamo fatti parecchi e, anche se non ci dispiace, la cosa ci porta a considerare che di acqua sotto ai ponti ne sia passata tanta…

Eccoci dunque al ragguaglio dell’avanzamento dei lavori che, come tutti sappiamo, sono iniziati da via Udine nella parte compresa tra Via Pertini e l’incrocio con via Trento. Nella giornata di martedì 16 aprile abbiamo però dovuto constatare che in quell’area i lavori erano stati improvvisamente sospesi. Cantiere abbandonato? …. Panico!!!! Ci siamo subito attivati per avere chiarimenti. Notizie ufficiose lasciavano intendere che il cantiere fosse stato spostato in via Po e in via dei Mandorli, altre due strade in intervento di messa in sicurezza, lasciando per qualche tempo sospesi i lavori in Via Udine, e un rapido sopralluogo ne ha fornito conferma. Piano viario delle due strade sistemato e asfaltato a nuovo, come documentato dai video a corredo.

Ci fa piacere che gli amici di via Po e di via dei Mandorli, anch’essi lasciati lungamente alla mercé dell’incuria viaria, possano giovare fin da subito delle pur necessarie migliorie al piano stradale, per l’ottenimento delle quali il Comitato di Via Udine si è lungamente speso. Ci auguriamo che ci possa essere una solerte ripresa dei lavori sulla nostra strada dopo le festività pasquali. Restiamo in attesa dell’evolversi degli eventi, che non mancheremo di riferire nei prossimi aggiornamenti. Per concludere, dulcis in fundo, il Comitato di via Udine e dintorni augura una serena e Santa Pasqua a tutti!