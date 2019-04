Anche San Martino in Pensilis a caccia di steward

SAN MARTINO IN PENSILIS. «Tra poche ore, sconfiggendo la morte, Cristo risorgerà. Il prossimo 30 aprile, sconfiggendo la morte che da un anno ci portiamo nel cuore, risorgeranno le Carresi. Buona Pasqua a tutti ed a ciascuno di voi, buona Pasqua a tutti quelli che vi sono cari». Questo scriveva ieri il presidente dell’Unione Carresi, Pasquale Di Bello, e la Pasqua è arrivata. Ma rimane da sciogliere un nodo importantissimo, quello degli steward. Ne occorrono all’incirca 200 e possono essere gli stessi per ogni manifestazione, insomma, come l’associazione insegna l’Unione fa la forza e dai tre paesi, magari anche dalle vicinanze non coinvolte direttamente, il traguardo è centrabile. L’avviso è stato emesso ieri anche dall’amministrazione di San Martino in Pensilis: «Per l’organizzazione e la migliore riuscita della Carrese del 30 aprile 2019, al fine di ottemperare alle linee guida della Prefettura ed alle prescrizioni impartite in sede di Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, svoltasi in data 10/4/2019, dovendo questo Ente reperire un congruo numero di personale per le operazioni di assistenza, sicurezza, supporto e collaborazione alle Forze dell’Ordine, agli steward ed al personale delle Associazioni di Volontariato, da posizionare lungo l’intero percorso della Carrese, con la presente si chiede la collaborazione per il reperimento del maggior numero di persone volontarie da impiegare, insieme al personale delle Forze dell’Ordine, agli steward ed agli operatori delle Associazioni di Volontariato, lungo il percorso della tradizionale Carrese per l’organizzazione e la migliore riuscita della manifestazione. Si precisa che il suddetto personale sarà debitamente e preventivamente formato da professionisti abilitati. La disponibilità può essere manifestata con la trasmissione di una comunicazione con le proprie generalità, documento e contatto telefonico all’indirizzo mail: comune@comune.sanmartinoinpensilis.cb.it oppure recandosi personalmente presso l’ufficio tecnico comunale». Un messaggio rilanciato ancora pure a Portocannone. «Facciamoci avanti! Servono steward anche per San Martino. Non faremo mancare il nostro sostegno. Come già notificato alle Associazioni dei Carri ed alla locale Associazione di Protezione Civile, si informa la Cittadinanza che il Comune di Ururi ci ha richiesto supporto per l'individuazione di un congruo numero di volontari disposti, previo corso di formazione gratuito di due ore, a svolgere attività di stewarding lungo il percorso della Corsa dei Carri in programma ad Ururi il prossimo 3 maggio.

Gli interessati potranno far pervenire la propria adesione al Comune di Ururi allegando un documento d'identità, a mezzo posta elettronica, a mezzo Pec, oppure direttamente al protocollo dell'Ente». Quindi tiene banco ancora la polemica sul servizio pubblico, relativo ai filmato andato in onda giovedì proprio da Portocannone. A esprimersi è Nicola Vitale. «Questo Paese appartiene anche a me ed ho il diritto e il dovere di difenderlo in tutte le sue espressioni culturali e identitarie. Comunque qui sotto è quanto aggiunto alla mail inviata in segno di sdegno alla Tgr Molise per il servizio andato in onda sulle Carresi dopo aver copiato il post di Pasqualino Di Bello. "Condivido quanto sopra espresso, rappresento il mio sdegno e rammarico per come sono state presentate le Carresi con servizio di qualità scadente, errato nel rappresentare tempi e fatti.

Credo nella libertà di espressione ma ancor più nella realtà delle cose, aver mostrato immagini vecchissime per rappresentare momenti o incidenti che in termini percentuali sono davvero risibili, o far intendere la mancanza di rispetto verso gli animali squalifica sotto l'aspetto professionale l'autore del servizio che intervista due persone e poi mostra immagine vecchie di repertorio. Io credo invece che il servizio pubblico debba essere improntato all'attualità degli accadimenti, alla consapevolezza delle cose, a dare una giusta informazione che tenga presente i vari aspetti ed il confronto con chi realmente porta avanti e le vive le Carresi. Non può essere dimenticata, la stratificazione di senso di queste ne tantomeno ciò che si è raggiunti in termini di consapevolezza, ormai da tanti anni del rispetto verso gli animali quali essere senzienti, ma ancor più nel rispetto da sempre di questi per 365 giorni l'anno. Un servizio pubblico che non porta a conoscenza tutto ed evita la stragrande maggioranza delle dinamiche positive che ruotano attorno alle Carresi, oggi Patrimonio Culturale non può essere condiviso ne accettabile.

Nel rispetto della libertà di espressione e della informazione che deve essere basata sulla attualità delle cose e sulle dinamiche sia positive che negative non posso che esprimere il mio dissenso sul servizio della Tgr molise andato in onda recentemente che ha trattato sulla Carrese di Portocanonne in modo confusionario e privo di logicità».