Auguri ai medici e appello ai giovani: niente guida per chi beve e "fuma"

TERMOLI. Dal sindacalista della Fimmg-118 Giancarlo Totaro, arriva un augurio di buona Pasqua a tutti, «ma in particolar modo a tutti i medici del 118, della Continuità Assistenziale, del Pronto Soccorso che, come me, andranno a lavorare e spesso per l'intera giornata senza soluzione di continuità fino a stasera per assicurare l'assistenza sanitaria.

L’augurio è esteso a tutte le forze dell'ordine che come i medici e gli operatori sanitari sono sempre presenti dappertutto e capillarmente sul territorio per garantire la sicurezza dei cittadini molisani.

Premesso che purtroppo la giornata non si annuncia molto tranquilla, e questo propositovorrei fare un appello paterno soprattutto ai giovani, ma anche a tutti gli altri, di evitare l'uso di alcool (anche vino e birra, cocktail...) e sostanze stupefacenti (anche il "fumo") quando ci si deve mettere alla guida.

Chi ha "bevuto"(anche poco) o si è "fatto" di qualunque cosa, non deve guidare per nessuna ragione».