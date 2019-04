Senza corsa dei buoi, a Chieuti per la comunità è l'anno zero

CHIEUTI. Se in Molise è corsa agli steward, a Chieuti l’umore della comunità è fiacco, visto che non si correrà la corsa dei buoi. Un nuovo intervento del documentarista e regista Giuseppe Barile, «L’anno zero», testimonia quanto accaduto. «Abbiamo raccontato la tradizione secolare di un piccolo paese chiamato Chieuti. Abbiamo messo al centro del nostro racconto il potente legame Fede-Uomo-Animale. Quest'anno a Chieuti, per la prima volta dopo secoli, non ci sarà la Corsa dei Carri. Nella comunità c'è un clima di rassegnata tristezza ma a farne le spese vi sono soprattutto loro: i carrieri, i veri ed unici protagonisti di questa spettacolare tradizione. A loro, ai loro sacrifici, va il nostro pensiero. Correre non è un capriccio ma sacrificio. I carrieri si auto-tassano per sostenere le spese del mantenimento degli animali e solo Dio sa cosa significhi spendere 30mila euro annualmente - in una piccola comunità produttiva come Chieuti - per la Tradizione: l'unica cosa che conta davvero, il momento di tutti, l'evento che unisce passato e presente. Chieuti non potrebbe mai esistere senza la sua Corsa. Questa foto è il simbolo di ciò che si vive all'interno delle stalle: smarrimento. Ma attenzione, c'è un elemento sul quale tutti noi dovremmo riflettere: nonostante lo smarrimento, ci sono tanti animali di cui prendersi cura, con amore e sacrificio. È l'anno zero. È l'anno in cui bisogna stringere i denti. È l'anno della pazienza. Vi invitiamo a condividere questo post ringraziando i carrieri per i sacrifici secolari che compiono ogni anno... Per tutti. Bukura - La corsa per la Gloria #saveChieuti».