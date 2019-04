TERMOLI. Due significati: ammirazione o disprezzo. Con quale dei due usereste l’espressione “ma che coraggio” nei riguardi di… Terminerò Il presente scritto con un interrogativo ai lettori.

Premesso quanto sopra, è bene precisarlo: qualsiasi espressione o singola parola assume il significato positivo o negativo in funzione del come viene detta. Probabilmente direte: è ovvio. Ma una consapevolezza maggiore ci viene data dagli esperti della comunicazione che, con una non celata saccenza, ne attribuiscono il duplice percorso alla comunicazione non verbale.

Insomma la fidanzata al suo moroso dice quanto sei stupido e sono elementi quali la voce, lo sguardo, la bocca che rendono suddetta espressione un complimento oppure una dichiarazione di disprezzo.

Nella locuzione che stiamo esaminando “ma che coraggio” e specificatamente nella parola coraggio prima di tutto rilevo ed ammetto una certa difficoltà per la sua definizione comprensiva di tutti i tipi di coraggio. Ma a ciò ripiego con degli esempi:

Il coraggio di morire in guerra

Il coraggio di fare un lavoro ripetitivo

Il coraggio di cambiare (paese, lavoro, abitudini,…)

Il coraggio di progettare il nuovo

Il coraggio di fare ciò che si ha paura di fare

Il coraggio di partorire a 60 anni

Ed, entrando nello specifico delle prossime elezioni comunali, per i nuovi candidati si può parlare di coraggio nel presentarsi in generale al giudizio dei cittadini. Mentre per i candidati della precedente amministrazione trattasi di coraggio nel porre a giudizio il proprio operato. Perché da suddetta valutazione si avrà la rielezione o la bocciatura.

In riferimento ai ricandidati, i sostenitori utilizzeranno con ammirazione l’espressione ma che coraggio. Essi vorranno evocare la nuova disponibilità di mettersi in gioco, l’accettazione di una possibile sconfitta, la voglia di impiego delle proprie energie per altri cinque anni.

Mentre gli avversari penseranno al degrado della cittadina, alla cementificazione di Pozzo Dolce, al tunnel per il quale neanche è stato richiesto il parere dei cittadini E l’espressione ma che coraggio è ovviamente di disprezzo.

E tu lettore ed elettore quale significato (ammirazione o disprezzo) attribuirai all’espressione ma che coraggio? Non lo sapremo mai in una ipotetica corrispondenza, dato che la forma epistolare è muta. E la tua risposta rimarrà segreta come il tuo voto.