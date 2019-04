TERMOLI. Anche nell'era digitale reggono gli scambi dei punti, quelli che maturano con l'acquisto di varie cose. Anche nell'era digitale avvengono ritardi assurdi e incomprensibili, come quello che inspiegabilmente e con mero stupore ha vissuto coi propri occhi una destinataria di una spedizione avvenuta il 20 maggio 2018. Nessuna tratta proibitiva e irrealizzabile, da Cesena via Bologna per Termoli, zona via Giappone.

Ebbene, nonostante l'affrancatura con tre francobolli da 95 centesimi, quindi quasi 3 euro, la lettera con all'interno bollini spediti da un'amica all'altra per contribuire al ritiro di materiale didattico è arrivata il 20 aprile 2019, cioè ieri.

Sbigottiti, in casa ci si è accorti di questo, laddove prima nel messaggio di accompagnamento scritto in calce si facesse riferimento al maggio 2018 come scadenza del concorso, si fosse pensato a un errore di scrittura, l'allegato dei punti e soprattutto il timbro postale inequivocabile hanno mostrato questa consegna giurassica.

Poste lumaca? Secondo noi una lumaca avrebbe fatto prima.