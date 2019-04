Giuseppe Petruccelli campione italiano di potatura tra gli studenti

LARINO. E' un alunno dell'Istituto Tecnico Agrario "San Pardo" di Larino il 1° vincitore di potatura, categoria studenti, al 17° Campionato Nazionale di potatura che si è svolto qualche giorno fa a Corato.



Ancora una volta sono i giovani a far vincere il Molise. Due anni fa, sempre un giovane, Alessandro Di Lena, campione italiano; due anni prima, il fratello Pasquale, risulta primo tra i giovani. Entrambi di Larino, come i due campioni nazionali Di Tommaso e Ricci, vincitori in edizioni precedenti..



Una grande tradizione l'arte della potatura che onora la patria dell'Olivo "Gentile di Larino", il più diffuso (700mila olivi dei due milioni che compongono l'oliveto Molise) dei 19 olivi autoctoni che rappresentano la biodiversità olivicola regionale.



Giuseppe Petruccelli ha vinto dopo essere stato selezionato al 1° Campionato degli studenti degli Istituti Tecnici Agrari, tenutosi a Marzo a Macerata.



Vogliamo congratularci con il bravo Giuseppe e, anche, con l'altro molisano, Benedetto Mezzacappa, risultato 6° a un campionato che ha visto partecipanti di ben 17 Regioni.

Pasquale Di Lena