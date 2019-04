Dalla Lamborghini alla McLaren, la nuova sfida di Luciano De Oto

TERMOLI. Da pochissimi giorni il termolese Luciano De Oto è stato chiamato ad una nuova sfida professionale essendo stato ingaggiato dalla McLaren Automotive come Direttore Ingegneria Telaio e Carrozzeria per tutti i modelli attualmente in sviluppo.

Lo staff tecnico della Casa di Woking ne esce rafforzato, e pronto per raggiungere l’obiettivo di 6.000 veicoli prodotti nel 2019 (dopo aver chiuso il 2018 con oltre 4.800 vetture) , numeri che parlano di una offensiva prodotto senza precedenti che prevede, secondo il piano TRACK25, la messa in produzione di 25 modelli, tra nuovi e derivati, entro il 2023.

McLaren non è soltanto impegnata nella costruzione di supersportive di serie, ma è anche il secondo costruttore al mondo per numeri di Campionati Piloti e Costruttori vinti in Formula 1.

I piu’ grandi piloti hanno corso e vinto per la celebre casa di Woking e tra questi ricordiamo James Hunt, Emerson Fittipaldi, Niki Lauda, Ayrton Senna, Alain Prost , Juan Pablo Montoya, Fernando Alonso, Lewis Hamilton

De Oto sarà dunque alla guida di un reparto di Sviluppo che comprende oltre 160 collaboratori ed un centinaio di risorse esterne e portera’ alla Casa di Woking il suo bagaglio tecnico maturato negli anni con Lamborghini e Ferrari

Nato a Termoli nel 1970, ha lavorato per i più importanti nomi del mondo automobilistico. Ha fatto parte del Team Minardi F1 subito dopo la Laurea come ingegnere Aerodinamico sulle vetture M197 e M198, poi nel 1998 è passato inFerrari come Aero Test Engineer nella Galleria del Vento, per le vetture 651, 652, 653 gia’ Campioni del mondo Piloti e Costruttori.

Nel 2001 ha iniziato il suo percorso in Automobili Lamborghini dove ha progettato le vetture più importanti della Casa di Sant’Agata come la Gallardo, la Murcielago, la Aventador, la Huracan e infine la Urus, il SUV che in questi giorni sta facendo schizzare in alto le vendite del Toro.