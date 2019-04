​«Che fine ha fatto il rendiconto 2018 del Comune di Termoli?»

TERMOLI. Per legge, entro il 30 aprile il consiglio comunale deve approvare il rendiconto (i bilanci consuntivi) dell’esercizio precedente, su proposta della giunta, verificata dai revisori e messa a disposizione dei consiglieri comunali – completo di tutta la documentazione e del verbale dei revisori – almeno 20 giorni prima della data di convocazione del consiglio, avente all’ordine del giorno l’approvazione del rendiconto medesimo (DLgs 267/2000, art. 227, co. 2). Entro il 30 maggio, il rendiconto approvato deve essere inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (DL 113/2016, art. 9, co. 1-quinquies).



Il mancato rispetto di queste scadenze comporta conseguenze gravi: 1°) il blocco del personale sotto qualunque forma, incluse le stabilizzazioni (DL 113/2016, art. 9, co. 1-quinqies); 2°) l’equiparazione del Comune inadempiente agli enti locali strutturalmente deficitari (DLgs 267/2000, art. 243, co. 6, lettera b), che sono soggetti a particolari controlli e vincoli di spesa; 3°) il commissariamento della giunta ed eventualmente del consiglio, fino al suo scioglimento, in caso di continuata inerzia (DLgs 267/2000, art. 141, co. 2).

In questo quadro, a che punto è l’approvazione del rendiconto 2018 del Comune di Termoli?

È un mistero. A pochi giorni dalla fine del mese non risulta convocato alcun consiglio comunale, i consiglieri non hanno ricevuto nessuna documentazione relativa ai conti 2018 e neanche risulta una delibera in merito della giunta. La procedura di infrazione sembra ormai ineluttabile.

Ma perché le cose sono arrivate a questo punto? Anche questo è difficile da capire, perché la situazione finanziaria del Comune di Termoli, stando ai consuntivi finanziari per competenza del triennio 2015-2017, appare buona; infatti, il loro saldo o “equilibrio finale” è risultato in avanzo di 7,8 milioni nel 2015, di 6,9 milioni nel 2016 e di 5,3 milioni nel 2017. Si tratta di risultati tendenzialmente in calo, ma comunque soddisfacenti, se confrontati con le entrate e le spese, correnti e in conto capitale, di quegli anni: nel 2015 entrate per 45,0 milioni e spese per 31,9 milioni; nel 2016 entrate per 39,5 milioni e spese per 34,4 milioni; nel 2017 entrate per 42,1 milioni e spese per 37,4 milioni. Per calcolare l’equilibrio finale occorre considerare anche altre voci (avanzo e disavanzo di amministrazione pregressi, fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, riduzione e incremento di attività finanziarie, accensione e rimborso di prestiti), che qui si trascurano per il loro minore valore economico e per non appesantire il discorso con argomenti troppo tecnici.

Il soddisfacente stato di salute delle finanze comunali risulta confermato anche da alcuni indici di bilancio. Nel 2017 l’indice di autonomia tributaria del Comune di Termoli, dato dal rapporto tra le entrate tributarie e il totale delle entrate correnti (dunque la quota delle entrate correnti coperta da quelle tributarie) è stato del 69,2%, contro il 57,8% della media dei comuni con popolazione oltre 20.000 e fino a 60.000 abitanti, il 52,4% della media dell’Italia ed il 45,4% della media del Molise. Sempre nel 2017, l’indice di rigidità del bilancio, ovvero la percentuale delle spese “rigide” (personale, rimborso prestiti e interessi passivi), in rapporto alle entrate correnti, è stata per Termoli il 22,1%, contro il 28,7% dei comuni oltre 20.000 e fino a 60.000 abitanti, il 29,6% dell’Italia ed il 27,1% del Molise. In conclusione, il bilancio finanziario per competenza del Comune di Termoli nel 2017 si è distinto per un gettito tributario particolarmente elevato ed una rigidità di bilancio particolarmente modesta.

Per la verità il quadro generale riassuntivo del preconsuntivo finanziario 2018 – allegato alla delibera della giunta n. 256 del 2 novembre 2018 – è decisamente peggiorativo, rispetto ai risultati conseguiti nel triennio 2015-2017. L’equilibrio finale risulterebbe in pareggio, cioè al limite al di sotto del quale non si deve scendere. Le entrate correnti ed in conto capitale ammonterebbero a 55,5 milioni (+ 31,7%), le spese correnti ed in conto capitale a 60,6 milioni (+ 62,2%). Particolarmente elevato sarebbe l’incremento delle spese in conto capitale, che dai 4,9 milioni del 2017 schizzerebbe a 13,8 milioni (+ 180,5%) nel 2018, senza però che sia dato capire per cosa tutti questi soldi sarebbero stati impegnati.

Il peggioramento dell’equilibrio finale sarebbe dovuto anche al rimborso anticipato di 2,1 milioni di un prestito ottenuto dalla Cassa depositi e prestiti nel 2014, del valore iniziale di 2,3 milioni, da restituire in 30 rate annuali posticipate di 183.951 euro, a partire dal 2017. Appare singolare che l’amministrazione comunale abbia deciso di sborsare 2,1 milioni, invece di pagare la rata di 183.951 euro, in un esercizio in cui pare si sia trovata in ristrettezze finanziarie.

L’indice di autonomia tributaria, benché ridimensionato al 63,7%, rimarrebbe comunque buono.

I pochi dati di cui disponiamo non consentono di capire più di tanto quali siano i fenomeni finanziari che si sarebbero verificati nel 2018, né quanto sia attendibile il preconsuntivo. Segnaliamo che il preconsuntivo 2017 dava in pareggio l’equilibrio finale, che invece a consuntivo è risultato in avanzo di competenza di 5,3 milioni.

Indipendentemente dal fatto che il consuntivo finanziario 2018 risulti più o meno buono, è inammissibile che l’amministrazione comunale venga meno agli obblighi di legge in merito ai termini di approvazione del rendiconto 2018 e di comunicazione dello stesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Seppure i risultati di bilancio fossero scadenti, sarebbe comunque meno grave presentare un rendiconto insoddisfacente, ma entro i termini di legge, piuttosto che presentare un buon rendiconto e mancare le scadenze, mettendo in difficoltà l’amministrazione che si insedierà dopo il 26 maggio, qualunque essa sia, con un danno che finirebbe per ricadere sui cittadini.

Pino D'Erminio