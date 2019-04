TERMOLI. Dopo le centinaia di partenze dello scorso fine settimana pasquale, anche nel giorno di Pasquetta ci sono state diverse centinaia di turisti all'imbarco delle Isole Tremiti, nonostante il meteo poco clemente.

Sulla motonave isola di Capraia circa duecento vacanzieri, ma dalle biglietterie ci fanno sapere che a causa del tempo incerto in tanti hanno disdetto la prenotazione. Molti, dunque, hanno preferito rimanere a casa o optare per casali di proprietà in campagna e comunque festeggiare la Pasquetta, comunque i ristoranti se non sono da tutto esaurito poco ci manca. Almeno la pancia e lo stomaco anche in condizioni meteo avverse sono salvi.