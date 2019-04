TERMOLI. Il tempo non è stato amico per questo lunedì di Pasquetta, infatti i luoghi abituali per pic-nic, come il parco e la spiaggia erano pressoché vuoti almeno nella prima mattina, dove è anche caduta una leggera pioggerellina. Solo alcune comitive arrivati con pullman per gite programmate.

Meglio il centro storico, con corso Nazionale e borgo antico con numerose presenze, immaginiamo per la soddisfazione di baristi e ristoratori.