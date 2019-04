LARINO. Quest’anno le manifestazioni del 25 aprile si mescolano con gli eventi delle festività pasquali, ciò nonostante è bene ricordareanche i nostri eroi che si distinsero in quella occasione tra il 1943 e il 1945. Qualche anno fa scrissi un articolo sul nostro periodico Il Ponte nn. 27-28 del 1993, su “Gennaro Silvano ultimo combattente” Presidente dell’Associazione Combattenti e Reduci della Sezione di Larino, dove egli stesso raccontava di essere stato deportato in Prussia proprio tra il 1943 e 1945, inoltre nell’articolo pubblicavo una anche una foto con una quindicina di reduci pluridecorati. Poi un giorno trovandomi nella sede di Cityposte di Larino per la spedizione di unlibro gestito da Antonio Sivilla, vidi esposta una grossa foto a mezzo busto di un carabiniere ed ho chiesto chi era la risposta fu “è mio nonno” di Matrice che si chiama come me, fu un eroe della Resistenza. Antonio Sivilla era nato appunto a Matrice in provincia di Campobasso il 13 marzo 1921, partito militare il 1° dicembre 1941, -ebbe il Brevetto di Partigiano dal Corpo Volontari della Libertà il 25 aprile 1945 con le seguente motivazione: Combatté per la libertà nella guerra partigiana che arse sui monti nei piani nelle città d’Italia contro i nemici all’umanità e alla Patria, firmato Il Comando Generale Presieduto da Ferruccio Parri. Da un suo foglietto di appunti a matita si sintetizza tutto il suo curriculum: “Bari partigiano, Presicce 4 mesi, 5 mesi a Torino, poi a Cerignola e Ortona circa un anno, dopo Albania 2 anni, dopo prigioniero, dopo ritorno”. Poi fu insignito della Croce al Merito di Guerra in seguito ad attività partigiana il 1° ottobre 1963. Morìa Matriceil 12 agosto1997 che nel 2018 fece un convegno apposito per ricordarlo. Evviva il 25 aprile, evviva la Resistenza ,evviva Matrice evviva Larino!

Napoleone Stelluti