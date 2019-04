​Un consiglio ai candidati sindaci: uno solo

TERMOLI. “La felicità dei sudditi annuncia la somma saggezza e giustizia del principe”.



Sei candidati (1 + 5) per fare il sindaco. In questi giorni tutti sono buoni e disponibili e si spera lo siano anche dopo essere stati eletti. Qualche dubbio pare legittimo perché in precedenza non è andata sempre così quando anche il miglior sindaco talvolta ha dovuto accontentare prima parenti e amici (e i loro particolari interessi).

Consigli ai candidati? Sono inutili perché sanno già cosa fare per conto loro. I candidati hanno un curriculum di tutto rispetto ma, ovviamente, non sono tutti uguali. Alcuni vi diranno di si, prometteranno, non vi parleranno degli errori che hanno fatto, vi stringeranno la mano e vi chiederanno il voto. Amichevolmente e sussurrando vi chiederanno di passar parola (a buon rendere, ovvio). Tutto regolare e legittimo. Ma potranno essere mantenute tutte le promesse fatte in questo periodo?

Non sono certo la persona più titolata a dare consigli ai candidati, lo so, ma permettetemi di darne uno. Uno solo: leggere le righe che seguono.

Fozio era il patriarca di Costantinopoli e ha scritto nell’865 il trattato “la formazione del principe” (Coco 2017) destinato a Boris di Ungheria da poco convertito. Sono consigli di un bizantino che forse possono andar bene anche oggi. Per Fozio deve essere prevalente la correttezza dei rapporti tra il principe e i suoi sudditi.

14 “Considera che gli amici differiscono tantissimo dagli adulatori: questi infatti ti lodano e non permettono che tu ti renda conto, come si conviene, di quello che hai sbagliato, ingrandendolo davanti agli altri per mezzo della calunnia; gli altri permettono che, mediante il rimprovero mosso dall’amicizia, tu possa vedere meglio quello che non va bene”

22 “Alcuni hanno affermato che la virtù del principe è fare da piccolo a grande lo stato. A me invece sembra che occorre renderlo da mediocre, virtuoso. Il primo caso infatti dipende dal concorso delle circostanze, il secondo invece non può avvenire senza che ci sia un principe che governa ottimamente. Se tu perseguirai ciò mediante le tue buone azioni, accrescerai in virtù lo stile di vita dei tuoi sudditi”

35 “Occorre elevare a principe soprattutto chi è fornito di tutte le virtù; se così non fosse almeno colui che è più giusto. Infatti le azioni illecite che ha compiuto un principe portano all’odio e allo sdegno del popolo verso chi era stato prescelto”

36 “È necessario che il principe cerchi in molte maniere di esplorare le opinioni dei sudditi e in questo modo se ne serva come compagni di amicizia, di potere e di decisioni”.