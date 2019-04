Il Comune istituisce uno sportello di stato civile all'ospedale San Timoteo

TERMOLI. Termolesi si nasce, anche all'ospedale San Timoteo.

La dichiarazione di nascita è resa alla direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura ove è avvenuto il parto entro tre giorni dalla nascita.

Il direttore sanitario o suo delegato può ricevere il riconoscimento del figlio.

La trascrizione va fatta nel comune nel cui territorio è situato il centro di nascita oppure su espressa richiesta nel comune di residenza della madre; con nota prot. N. 1619 /DS del 16/10/2018, acquisita al prot. Gen. Al n. 54872/2018, la Asrem ha comunicato la sospensione del servizio nascite presso il Presidio Ospedaliero di Termoli, per quiescenza dell’incaricato addetto; l’amministrazione Comunale, con nota del 24/10/2019 prot. N. 60830/2018, ha comunicato la propria disponibilità ad istituire un Ufficio di stato civile distaccato presso i locali del Presidio Ospedaliero di Termoli, al fine di ridurre i disagi dell’utenza per le dichiarazioni di nascita e di morte, al fine di garantire servizi piu’ efficaci ed efficienti.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, i Comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l’istituzione di uno o piu’ uffici separati dello stato civile con deliberazione della giunta comunale, il cui atto è trasmesso al prefetto.

Vista la nota con la quale il Presidio Ospedaliero di Termoli comunica la propria disponibilità a concedere, in comodato d’uso gratuito, idonei locali all’interno della struttura al fine di poter istitutire un ufficio di stato civile distaccato; rilevato che la nuova ed ulteriore sede per l’ufficio di stato civile, sopra individuata e descritta, per le registrazioni delle dichiarazioni di nascita rappresenta un importante intervento per garantire servizi sempre piu’ efficaci ed efficienti adottando soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali piu’ idonee alla qualita’ del servizio; ritenuto necessario istituire quale ufficio separato di stato civile per la registrazione delle dichiarazioni di nascita la nuova sede che verrà collocata presso il Presidio Ospedaliero di Termoli; la giunta ha deciso di istituire quale ufficio separato di stato civile per la registrazione delle dichiarazioni di nascita la nuova sede che verrà collocata nel Presidio Ospedaliero di Termoli.