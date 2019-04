Da contrada Demanio e Spugne a via Giovanni Boccaccio

TERMOLI. Non si sentirà più parlare a Termoli della contrada Demanio e Spugne, o meglio, di una parte di essa, che rappresenta la parte adiacente sulla SP 51 litoranea rispetto a Colle della Torre, ma si chiamerà via Giovanni Boccaccio.

Come recita il provvedimento dell'amministrazione comunale, con delibera di giunta 91 dello scorso 8 aprile, si rende necessario continuare ad aggiornare l’onomastica stradale in alcune zone del territorio e nel caso specifico, nella zona di contrada Demanio e Spugne, dove alcuni nuclei di famiglie risiedono ancora con l’indirizzo senza il numero, avendo in questo modo,non poche difficoltà di essere individuati dalle varie utenze, istituzionie conoscenti.

E' necessario avviare la procedura inerente l’individuazione della nuova onomastica e numerazione civica della zona interessata e di doversi attenere, nella individuazione della nuova onomastica stradale, a nomi già esistenti nella zona interessata, per una più semplice individuazione dei residenti.

Nella zona interessata, l’onomastica stradale esistente è formata da nomi di poeti; da qui l’idea di ricorrere a Giovanni Boccaccio, che non risulta essere inserito nello stradario del Comune di Termoli.