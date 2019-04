TERMOLI. Nonostante un clima freddino, a causa dell’umidità, si è compiuto alle 7.45 il quarto pellegrinaggio alla Madonna a Lungo.

Un corteo di fedeli, guidati stavolta da padre Enzo Ronzitti, si è mosso da piazza Duomo alle ore 6, con fermata intermedia di preghiera presso il santuario “Madonna delle Grazie” e arrivato in tempo per la messa delle 8, quella celebrata dal vescovo Gianfranco De Luca, la messa del pellegrino.

Le altre messe durante la giornata si terranno alle 9.30 per tutti i defunti e i vivi amici del Santuario, alle 11 Messa per tutti, alle 16 messa con benedizione per i bambini; ore 18 Messa solenne di chiusura della festa.

Michele Trombetta ha documentato in video parte del pellegrinaggio, compreso l'arrivo nella zona del Santuario.

Attese centinaia e centinaia di persone che non perdono occasione di partecipare a questo rito.