Centri di prelievo chiusi, tensione al laboratorio analisi del San Timoteo

TERMOLI. «Temporanee chiusure dei centri di prelievo territoriali di Larino e Termoli, alla sede distrettuale Asrem, per Giancarlo Totaro, sindacalista Fimmg-118, «non sono giuste le rimostranze e proteste nei confronti degli operatori del laboratorio dell'ospedale di Termoli». «Oggi al laboratorio analisi dell'ospedale di Termoli ci sono state proteste, anche "arrabbiate", da parte di cittadini che dal larinese (a detta loro non sonostati informati a sufficienza prima) si sono dovuti recare a Termoli per il prelievo del sangue.

Gli stessi problemi si estendono a tutti i servizi distrettuali che fanno capo al centro prelievi della Casa della Salute di Larino per l'accettazione delle prescrizioni mediche ed il ritiro referti dei degenti/utenti delle strutture territoriali (ad esempio carcere, casa della salute). Ma ci sono i pazienti che devono ritirare le analisi a Termoli e trovano chiuso quindi vanno in ospedale, ancora più "arrabbiati", altrimenti come faranno le terapie? Il laboratorio di Termoli non c'entra nulla con la decisione di chiuderetemporaneamente il Cpt di Larino e del Cpt di Termoli di via del Molinello, ed è giusto che i cittadini lo sappiano e non facciano rimostranze nei confronti degli operatori del Laboratorio Analisi dell'ospedale di Termoli che tra le altre cose senza protestare si stanno sobbarcando il lavoro ulteriore derivante dalle citate chiusure dei Cpt con ammirevole spirito di servizio».