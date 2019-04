«Dove sono i soldi per gli sfollati del sisma?»

GUGLIONESI. Era il 13 marzo scorso, quando i cittadini guglionesani e in particolar modo il comitato sisma 2018, incontravano il responsabile regionale della protezione civile, Giuseppe Giarrusso.

Quei cittadini che dal 14 agosto sono rimasti senza abitazione a causa del sisma.

Come per Larino e Montecilfone, Giarrusso aveva illustrato il quadro della situazione sui soldi che erano stati stanziati per la prima fase post-terremoto.

E oggi? E oggi i cittadini sono punto e a capo perché i soldi sono bloccati. Dove? Non si sa. Ed è questo che il Comitato Sisma 2018 di Guglionesi, chiede.

E lo chiede scrivendo lettere a destra e a manca, dal comune passando per il Prefetto e arrivando alla Regione.

Tutto, però, tace. Solo il comune di Guglionesi ha risposto, spiegando che quei soldi per l’autonoma sistemazione vengono girati a loro, mese dopo mese, dopo una relazione che ogni volta devono stilare. Dopo aver stilato la relazione devono fare una variazione di bilancio per, poi, poterli dare a chi li spetta.

Ma da gennaio i cittadini non vedono nulla. Così, hanno deciso di chiamare gli altri sindaci del cratere chiedendo se fosse giusto questo giro di movimenti.

Tutti i cittadini che ‘dovrebbero’, usare il condizionale è d’obbligo, ricevere i fondi per l’autonoma sistemazione, sono sulla stessa barca.

Tutto e fermo e tutto tace.

“Dove sono i soldi? Dove sono bloccati? Perché nessuno ci dà spiegazioni? La ricostruzione sarebbe stata veloce, entro fine anno tutti nelle case. I fondi sarebbero stati dati il prima possibile, ma non è vero! Cosa dobbiamo aspettare? Se non riceveremo risposte, scriveremo a Borrelli, se neanche lui ci darà retta, procederemo per vie legali” dicono quelli del Comitato Sisma.