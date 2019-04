Digitale terrestre a singhiozzo nel quartiere Sant'Alfonso, lo sfogo di un residente

TERMOLI. Un nostro lettore ci segnala un grave disservizio che vivono alcuni residenti nel quartiere Sant'Alfonso: «Sono un utente non vedente di origine Termolese, ma residente da circa 20 anni in Emilia-Romagna – Bologna. Vi contatto non di certo per decantare il benessere del posto dove vivo, ma il malessere che prova la mia famiglia residente in via di Spagna (zona via Mascilongo – quartiere Sant’alfonso) causato dal segnale del digitale terrestre inesistente o stabile solo per pochi minuti.

La storia è la seguente: da circa 3 anni a questa parte, non si sa per quale strano motivo, il segnale tv del digitale terrestre non è più stabile come prima comportando, in alcuni lunghissimi momenti la perdita del segnale dei seguenti canali: tutti i canali rai, una buona fetta di tv locali ivicompresa Tele Molise, canali rai per bambini e ragazzi e, non ultima cosa meno importante, se i miei genitori voleessero vedere i tg regionali del Molise non possono farlo, poiché al posto del TGR Molise appare di incanto il TG Puglia. Ora, con tutto il bene che una persona può volere alla redazione del TG Puglia credo fortemente che gli abitanti della zona di via Mascilongo, di Spagna, Inghilterra e zone limitrofe non debbano essere trattati come cittadini di serie B, anche perché la mia famiglia, come tutti gli abitanti del quartiere pagano il canone rai, per giunta in maniera assurda, poiché tale canone è stato infilato dentro la bolletta dell’Energia Elettrica.»