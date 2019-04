24option recensioni: cosa si dice sul broker

TERMOLI. C’è un broker in Italia che piace. C’è un broker in Italia che riscuote da sempre un successo quasi senza pari, stiamo parlando di 24option. Ma tutto il clamore che da sempre suscita questo broker e il suo marchio sono effettivamente giustificati? Il suo successo è veramente degno di nota o manca di effettivi contenuti?

Questo è quello che si chiedono molti investitori che sono intenzionati a cominciare un percorso di trading con un simile intermediario. L’unico modo per scoprire come si comporta 24option come broker e le reali motivazioni del suo successo è controllare cosa si trova in rete digitando “24option recensioni”.

Per capire come stanno realmente le cose abbiamo chiesto informazioni anche direttamente alla redazione del sito LeOpzioniBinarie.it, uno dei portali che rappresentano quasi un’autorità in Italia in fatto di broker come 24option. Grazie al loro supporto è possibile leggere le informazioni qui riportate.

24option: i fatti al di là delle chiacchiere

Stando solo ai fatti possiamo dire che 24option è un broker Forex e CFD che è stato pluripremiato durante la sua carriera e presenta una regolamentazione che viene direttamente da Cipro, ovvero dalla CySEC, organismo di controllo internazionale che si occupa di tutelare gli investitori nel campo finanziario.

Era il 2013 quando il broker fece la sua prima apparizione ed anche se all’epoca la sua offerta principale era in opzioni binarie oggi questo è cambiato e 24option ha deciso di rinunciare a quello strumento controverso per iniziare ad offrire solo negoziazioni con CFD ovvero il trading tradizionale sempre amato.

Facendo questa scelta 24option ha deciso di aderire alla nuova normativa europea ESMA che obbliga di fatto a rispettare alcune leggi in materia di trading e sulla pubblicità che lo riguarda. Sulla piattaforma del broker oggi è possibile negoziare legalmente asset come materie prime, indici, coppie di valute, ma anche criptovalute.

I dati societari e autorizzazione

La piattaforma 24Option è di proprietà della Rodeler Limited, che è regolata da CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission), con il seguente numero di licenza 207/13. Questo l’autorizza a offrire i propri servizi di trading CFD in tutta Europa.

Per di più è registrata in variate autorità di regolamentazione in Europa, tra cui l’autorità federale di controllo finanziario in Germania, la commissione di vigilanza finanziaria della Bulgaria, l’autorità austriaca dei mercati finanziari e molte altre.

Tutto questo testimonia come operare sulla sua piattaforma e usufruire di tutti i suoi servizi si può fare nella piena legalità senza paura di incorrere in alcuna truffa. I fondi dei clienti come da normativa vengono tenuti in un conto corrente separato da quello del broker stesso e per di più sono protetti dal fondo interbancario fino a una somma di 100 mila euro.

Quello che più impressiona di 24option è la volontà di trasparenza dei suoi servizi. Conoscendo l’importanza di depositi e prelievi veloci per i suoi clienti dai loro conti di trading il broker si è impegnato per fare in modo che tutti potessero accedere a questo servizio nella maniera più rapida e trasparente possibile.

Dunque, quello che si dice nelle recensioni di 24option è effettivamente vero. Questo broker rappresenta l’eccellenza in Italia per il settore trading online.