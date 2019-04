Ombrelloni stagionali, il Comune regola la posa per hotel e residence

TERMOLI. In attesa che il piano spiaggia faccia il suo corso, dopo le modifiche adottate il Consiglio comunale, rimane obiettivo prioritario del Comune di Termoli garantire lo sviluppo e l’incremento delle attrattive balneari e commerciali, della valorizzazione qualitativa del turismo e della città tenuto conto della riconosciuta vocazione turistica, anche per le attività sportive, in attuazione del P.r.d.u.a.m., ed in conformità il Piano Spiaggia Comunale, in fase di adozione.

Nonostante la rinuncia alla Bandiera Blu, non si tergiversa di certo nella programmazione della stagione turistica e allora confermando i criteri adottati negli anni precedenti la giunta autorizza il dirigente del Settore Demanio Marittimo a rilasciare concessioni stagionali per la sola posa ombrelloni, sedie ed attrezzature similari, senza opere, a servizio di strutture alberghiere e complementari ricettive, con collegamento funzionale con l'arenile, stabilendo i criteri di assegnazione dell'area demaniale marittima, nonché la distanza di rispetto tra gli ombrelloni e l'obbligo dell'allestimento dei servizi di sicurezza (salvataggio bagnanti, pronto soccorso) e di impianti igienico sanitari mobili o con fruizione di quelli presenti nella struttura ricettiva.

Sono pervenute alcune richieste da parte di strutture ricettive per il rilascio di autorizzazioni stagionali demaniali marittime per la posa ombrelloni e sedie; ogni anno pervengono altresì, da parte dei concessionari di stabilimenti balneari, richiesta di occupazione di porzione di arenile ripasciuto frontalmente alle aree già in concessione.

Per la stagione balneare prossima si confermano i criteri di assegnazione stagionale per la posa ombrelloni e sedie tenendo conto anche di quelli già adottati negli anni precedenti. Consentita la partecipazione al procedimento per l’assegnazione, per l’anno 2019, delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative ai soggetti/associazioni sportive praticanti attività inerenti gli sport acquatici; stabilire che il provvedimento concessorio ha carattere stagionale e avrà scadenza 30/09/2019 e riguarderà le sole finalità turistico-ricreative, anche connesse ad attività sportive e/o dirette allo sviluppo di attività sportiva dilettantistica da praticarsi in mare; stabilire, in caso di concessione demaniale, un uso dell’arenile rispettoso del contesto ambientale. Le aree individuate sono :

1.Area C2 prospiciente al Ristorante “La Gondola”;

2.Area C2 prospiciente al Residence “Le Dune del Cardo”;

3.Area C2 prospiciente al Residence “Martur”;

4.Area C2 prospiciente al Camping “Coppola”;

5.Area C2 prospiciente al Residence “Pollice”;

6.Area C2 prospiciente all'Hotel “Majestic”;

7.Area C2 prospiciente all’Ex Residence “Acqua di Mare”;

8.Area C2 prospiciente al Residence “Colombo”.

Per tali aree devono essere rispettati i seguenti criteri: il fronte mare di tali aree può variare da un minimo di 40 ml ad un massimo di m. 100, rispettando il limite di m. 5,00 dalla linea di battigia, e per una superficie complessiva non superiore a mq. 10 per ogni camera della struttura stessa, compresa l'area di rispetto, calcolata secondo le seguenti distanze:m. 3,00 tra le file di ombrelloni; m. 2,20 tra ombrelloni della stessa fila, al netto di eventuali camminamenti laterali amovibili di max m. 3,00, con l'obbligo di allestimento di servizi di sicurezza (salvataggio bagnanti, pronto soccorso) ed impianti igienico sanitari accessibili ai disabili ove non fruibili in adiacenza alla struttura ricettiva. In tale area è prevista la sola posa di ombrelloni su postazioni fisse, sedie, sdraio semplici attrezzature da spiaggia.

La rimanente area, retrostante a quella per la posa ombrelloni e sedie, potrà essere adibita ad area giochi e area ombreggiata ad uso dei giochi per una superficie non eccedente i mq. 30, purché siano strutture aperte su tutti i lati e completamente amovibili. Sulla medesima area retrostante potranno essere istallate docce aperte ed amovibili, oltreché W.C. e locali di pronto soccorso amovibili. Questi tre manufatti non possono superare una superficie massima in pianta di mq. 30. Su detta area è concessa la posa altresì di ombrelloni giornalieri per un massimo di 10% degli

ombrelloni determinati con i criteri di cui sopra. In tali aree deve essere rispettata la normativa per l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla L. 104/92 e successive modifiche ed integrazioni, in modo da garantire la completa fruibilità dell’area da parte di persone diversamente abili. Le aree potranno essere richieste in concessione esclusivamente per il solo utilizzo nella stagione balneare 2019 tramite presentazione del modello D1 redatto da tecnico abilitato con allegata perizia asseverata, riportante il rilievo dello stato di fatto dell’area delimitata dalla linea di costa (con esclusione dei 5 metri di rispetto), dalla linea di delimitazione concessione (fronte mare) e dal prolungamento dei confini perpendicolari al fronte mare della concessione. E’ espressamente vietata la richiesta di concessione demaniale definitiva di tali aree.