Bandiera blu 2019: Campomarino invitata alla cerimonia del 3 maggio

CAMPOMARINO. Venerdì 3 maggio, ore 11: nella sala convegni del Cnr di Roma, la Fee consegnerà (virtualmente) le Bandiere blu 2019 a spiagge e approdi. Un appuntamento apparentemente irrinunciabile, a cui l’amministrazione comunale di Termoli, invece, ha detto no. Ma questa è un’altra storia. Dei 4 comuni costieri molisani, nel 2018 solo Campomarino ha tenuto alta la Bandiera Blu e quest’anno è candidata alla conferma. L’invito è arrivato da due giorni e questo è il sintomo della conferma.

La Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale assegnato alle località turistiche balneari che soddisfano criteri di qualità relativi alla pulizia delle spiagge, delle acque di balneazione ed ai servizi offerti. Istituito nel 1987 dall'organizzazione non-governativa e no-profit Fee (Foundation for Environmental Education), il Programma "Bandiera Blu" è condotto in 41 paesi in tutto il mondo con l'obiettivo di promuovere nei Comuni costieri e lacustri una gestione sostenibile del territorio prestando particolare cura per l'ambiente.

Il riconoscimento Fee viene assegnato distinguendo fra spiagge ed approdi turistici con criteri diversi di valutazione, in modo da certificarne le qualità ambientali e dei servizi in base alle esigenze di chi viaggia. La partecipazione dei Comuni al programma Bandiera Blu è gratuita, sia per quanto attiene la valutazione e la certificazione che per le visite di controllo che sono totalmente a carico della Fee.