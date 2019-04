Lutto nel mondo del ballo, addio a Giorgia Pipoli

TERMOLI. Con estremo dispiacere e profondo cordoglio salutiamo l'amica Giorgia Pipoli, maestra di vita e di ballo. Per tantissimi anni la conoscevamo come dirimpettaia, assieme al marito Nicola e ai figli Adam e Luigi. Poi l'abbiamo riscoperta come grande agonista del ballo, capace di collezionare numerose affermazioni fuori dai confini regionali. Un male incurabile l'ha stroncata in pochi mesi. Annunziata Giorgina, come era all'anagrafe, è venuta a mancare nella notte appena trascorsa all'Hospice di Larino a soli 57 anni. Oggi era il suo compleanno. I funerali avranno luogo domattina, venerdì 26 aprile, dalle 10.30, alla chiesa di San Timoteo. Un abbraccio immenso alla famiglia.