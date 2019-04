TERMOLI. Nello scenario incantevole e selvaggio di Rio Vivo partendo dal Maneggio dei Cavalieri di Termoli, sito in via Rio del Piviere è andata in scena con l'organizzazione della famiglia Antonetti, nel giorno della Liberazione, la 12esima edizione della Passeggiata a cavallo e fin dalle prime ore della mattina l'area del Maneggio è cominciata a popolarsi di Cavalli e cavalieri, provenienti da quasi tutto l’alto e medio Molise, ma anche dalla vicina Puglia fino a raggiungere con gli altri gruppi ippici di Termoli la bellezza decine e decine di partecipanti.

Cavalieri e cavalli si sono messi in marcia per raggiungere l’arenile di Rio Vivo, suscitando molta curiosità tra coloro che approfittando della bella giornata si erano riversati in spiaggia.

Arrivati fino al Lido Oasi sono poi risaliti sulla strada e percorrendo viale Marinai d’Italia sono passati per il porto e transitati sotto il Castello per poi raggiungere la spiaggia Sant’Antonio, partendo dal Lido Anna e percorrendo l’arenile per qualche chilometro, per poi far ritorno alla scuola ippica e dar vita alla seconda parte della festa con pranzo, evoluzioni, musica, allegria e qualche ballo perché no.