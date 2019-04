URURI. Fervono i preparativi in vista della corsa dei carri di Ururi a poco più di una settimanadalla fatidica ora x, il tre maggio, giorno atteso per un anno intero dai suoi più accaniti sostenitori. In paese è già possibile vedere la terra per il tracciato lungo la statale 167 in direzione di Serracapriola nonché gli operai che, armati di martello e trapano, lavorano senza tregua per creare gli appositi fori in cui inserire la rete metallica. Recinzioni in ferro che, secondo le nuove disposizioni, sono molto più rigide e servono per delimitare l’area riservata alla corsa e permettere al pubblico di seguirla senza correre alcun rischio. Il tutto mentre mancano ancora circa un’ottantina di personeda reperire per effettuare il servizio di steward allo scadere delle iscrizioni nonostante l’ottima risposta ricevuta in extremis soprattutto da parte del gentil sesso! Si richiede dunque unultimo sacrificio soprattutto da parte di chi non ricopre ruoli determinanti nell’ambito dello svolgimento della Corsa dei Carri in sé e quindi la vede soltanto come spettatore. Anziché essere semplici spettatori, si potrebbe sempre assistere alla Carrese lungo il percorso in qualità di personale volontario di supporto,naturalmente formato!