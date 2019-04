GUGLIONESI. La libertà nasce oggi. Nasce nella data del 25 aprile del 1943, quando, i partigiani liberano l’Italia e gli italiani dal nazi-fascismo. La libertà nasce oggi, quando, finalmente, 74 anni fa, le donne hanno avuto il diritto al voto. La libertà nasce, anche, grazie alle madri costituenti che, hanno lottato tanto per esser riconosciute uguali agli uomini. Come ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Mattarella “la resistenza fu un “movimento, corale, ampio e variegato” che ha saputo: cementare il senso di appartenenza (al di la dei diversi orientamenti politici) a una Repubblica nata sulle ceneri di una guerra e di una dittatura; tracciare un percorso condiviso, pienamente recepito all’interno della nostra Costituzione, fondato su sentimenti di libertà e giustizia sociale.

La decisione di scegliere il 25 aprile come “festa della Liberazione” (o come “anniversario della Liberazione d’Italia”) fu presa il 22 aprile del 1946, quando il governo italiano provvisorio, stabilì con un decreto che il 25 aprile dovesse essere “festa nazionale”. La data fu fissata in modo definitivo con la legge n. 269 del maggio 1949, presentata da De Gasperi in Senato nel settembre 1948.

Anche Guglionesi, e in particolare le associazioni Arci F. Iovine, L’@ltra Gulionesi, Osservatorio Civico e Zampe nel cuore, ha voluto ricordare chi ha dato il suo contributo, spesso anche dando la vita, per riuscire a scacciare il nazifascismo dall’Italia.

“Vogliamo ricordare e valorizzare quella che è la data del 25 aprile- ha dichiarato Giorgio Gagliardi, dell’Arci Iovine- Questa data segna il punto di avvio di un nuovo stato liberale e democratico soprattutto, improntato sulla base della Costituzione. Abbiamo cercato di ricostruire i passaggi che hanno portato al 25 aprile, perché non devono essere mai dimenticati. L’armistizio dell’8 marzo, la costituzione del comitato di liberazione nazionale, il 9 settembre che, ebbe la capacità di riprendere in mano il discorso di dare una nuova dignità al nostro paese. Per cui, il 25 aprile che, si ricollega all’insurrezione di tutti i territori occupati, ha aperto un percorso di progresso. Dal Cnl, lo spirito di unione dei diversi partiti che animarono la resistenza, nacque il voto alle donne. La nostra Costituzione mantiene ancora oggi la sua attualità, perché fu frutto di un lavoro di sintesi di diverse espressioni e diverse provenienze culturali, quello che, forse, oggi noi, abbiamo dimenticato”.

Un lavoro, questo dell’Arci, che è iniziato nel dicembre 2018, quando, in occasione delle feste natalizie, presso Palazzo Massa, hanno proposto un excursus fotografico dei 70 anni della costituzione italiana e delle donne costituenti, che hanno fatto la storia.

“E’un continuo della mostra natalizia. Con quella mostra abbiamo voluto mettere in risalto le leggi razziali che, molto spesso, vengono definite all’acqua di rose rispetto a quelle tedesche. Basti pensare a Liliana Segre che, sulla sua pelle, porta ancora i segni dei campi di concentramento. Questo, forse, andrebbe ricordato a quei ragazzi che, incautamente, hanno onorato Benito Mussolini. Il fascismo è stato questo, soppressione delle libertà, leggi razziali. Il 2 aprile, quindi, è quel punto di svolta per la rinascita totale dell’Italia”.

Più associazioni insieme per dare un messaggio importante: poter lavorare insieme per proporre iniziative nella cittadina anche in vista dell’estate.

“Sta nascendo una bella collaborazione tra associazioni-ha spiegato Nino D’Alessandro per l’@ltra Guglionesi- condivido le parole di Giorgio, ma aggiungo che per me, il 25 aprile non ha nessun colore, non è né mio né tuo, ma è di tutti. E’una pagina importante per la Repubblica che non bisogna dimenticare. C’è troppa ignoranza a riguardo. C’è troppa confusione, troppa ignoranza, lo vedo aprendo i social, si associa il partigiano al comunista, io ritengo che non sia così! E’una pagina che va vissuta, va letta e soprattutto studiata”.