Sciopero alla Rieco Sud del 3 maggio, garantiti i servizi minimi

TERMOLI. Sullo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali alla Rieco Sud è pervenuta una nota aziendale.

«Si comunica che per l’intera giornata del 3 maggio 2019 è stato indetto uno sciopero locale degli operatori addetti al servizio di igiene urbana nel comune di Termoli pertanto potranno verificarsi disservizi causati da questo evento.

Verranno garantiti i servizi di raccolta e trasporto di rifiuti pertinenti a utenze scolastiche, mense pubbliche e private, ospedali, comunità terapeutiche e pulizia mercati e/o fiere (etc).

I servizi non effettuati non verranno recuperati ma eseguiti nel corso della successiva turnazione prevista dal calendario.

Tutte le utenze possono comunque esporre i rifiuti, ma devono accertarsi che vengano ritirati e, in caso contrario, riportarli dentro i propri ambiti; i condomini, sempre in caso di mancata raccolta, devono moderare i conferimenti futuri per evitare che vengano riposti rifiuti fuori dai contenitori loro assegnati».