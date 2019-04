Lavori in corso: marciapiede di via Molise interdetto ai pedoni

TERMOLI. Parte del marciapiede destro di via Molise interdetto ai pedoni per i lavori di rifacimento dello stesso.

La ditta Emmeti S.r.l. costruzioni e restauri con sede legale a Termoli, c/da Cardone, effettuerà nell’ambito dei lavori in oggetto affidati con determinazione dirigenziale n. 645 del 21.03.2019, giusto contratto di affidamento in forma di scrittura privata del 02.04.2019, lavori di fresatura e ripristino del tappeto d’usura in asfalto del marciapiede di via Molise lato destro del tratto compreso tra viale Trieste e via Inghilterra dal giorno 16 Aprile a fine lavori, e chiede emissione di provvedimenti viabilistici di competenza;

E' stata ravvisata la necessità di provvedere in ordine alla regolamentazione temporanea e parziale della circolazione pedonale per i tratti dei marciapiedi comunali interessati alle operazioni in premessa.

Ritenendo necessario adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle caratteristiche delle vie e alle esigenze del traffico veicolare e pedonale per consentire i lavori citati senza pericolo per la circolazione e per gli addetti alle operazioni.

Dalla data di emissione del presente provvedimento fino a ultimazione lavori: Il divieto di sosta con rimozione forzata temporanea di tutti i veicoli (rif. Figura II 74 Art. 120 – D.P.R. 16.12.1992 n. 495) il divieto di circolazione dei pedoni (rif. Figura 54 Art. 117 - D.P.R. 16.12.1992 n. 495) in deroga alla regolamentazione vigente, per il marciapiede e il tratto di carreggiata stradale a ridosso dei cordoli siti sul lato destro di via Molise compreso tra viale Trieste altezza vecchio distributore carburanti e l’intersezione con via Inghilterra che verranno sottoposti a divieti, limitazioni e/o interdizioni temporanee a seconda delle esigenze operative della impresa esecutrice, ad eccezione dei veicoli e dei mezzi d’esercizio di proprietà della ditta impegnata nelle operazioni di “lavori di ripristino localizzato su immobili e strade comunali”.

La ditta esecutrice assicurerà l’apposizione di cartellonistica adeguata di indicazione e pre-segnalazione dei lavori in corso in corrispondenza del tratto della strada comunale interessata comprensiva del marciapiede, nonché l’indicazione della regolamentazione temporanea della circolazione pedonale con ripristino delle condizioni viabilistiche originarie al termine dell’intervento.