«Come sindaco di Termoli vorrei un sognatore»

TERMOLI. La tesi è semplice. Se nel 2030 vogliamo una Termoli da sogno, occorre un sindaco visionario, ma con i piedi per terra. Ossia con la mentalità da geometra. In sintesi: un sognatore geometra.

Ma prima di tutto occorre progettare il sogno. Come fare? Il sindaco neo eletto si circonderà di filosofi, urbanisti, architetti, sociologi e Termolesi innamorati della propria cittadina. Cioè metterà insieme i saperi tecnici ed umanistici con l’amore di cittadini normali (associazioni, centri culturali, singoli).

Il gruppo di progettazione creativa terrà conto delle valenze strutturali e naturali di Termoli per fare il Piano della Bellezza o il Piano di una Termoli da sogno.

Va da sé che il primo cittadino, rispetto al gruppo di progettazione, sia promotore, attivatore,innesco delle potenziali energie creative dei componenti del gruppo stesso. Ed, oltre a suddette qualità, abbia altre caratteristiche quali: essere il primo tra gli innamorati di Termoli, non mosso da interessi personali, aperto al contributo dell’idee altrui, capace di ascoltare la volontà dei cittadini. Insomma: che abbia una governance aperta.

Come abbiamo visto, il primo cittadino deve essere il primo sognatore per spingere e portare il Gruppo a produrre un Piano operativo. Ma perché deve avere la mentalità da geometra?

Lo sappiamo, il geometra è un professionista di buon livello,senza essere un genio. Però le idee, i progetti (case ville ed altro) lui le realizza. Le rende tangibili ed il suo compito lo ritiene esaurito, solo se quanto progettato viene realizzato.

Ecco perché vorrei un sindaco che costituisca un gruppo di progettazione creativa, con esso faccia il Piano Bellezza o il Piano Termoli da Sogno ed infine da buon geometra lo realizzi.

I cittadini realisti tout court, quelli capaci di tagliare le gambe a qualunque futuro, a qualunque visione di qualcosa che non esiste, obiettano: ma come si fa a sognare con il degrado attuale di Termoli?

Rispondo: mettiamoci tutti nell’ atteggiamento di sognare. Quando la visione di una nuova Termoli è chiara, il problema del degrado si scioglie come neve al sole.

Infatti. Se dovete realizzare una grande festa a casa vostra è normale che abbiate messo a lucido i pavimenti, tolto il minimo sporco da ogni angolo, spolverato ogni soprammobile, lucidato ogni ottone, reso brillante ogni centimetro dei vostri lampadari.

Se dovete indossare un vestito per una grande occasione è normale che la piega dei pantaloni non sia sgualcita, che un bottone non sia penzolante , che le vostre scarpe non siano sporche.

Insomma va da sé che per realizzare la visione di una Termoli da Sogno abbiate prima necessariamenteeliminato il degrado.

Già lo scrissi, non ci può essere la realizzazione di un sogno, senza l’eliminazione del brutto. Ma, per avere un sogno, occorre un sindaco sognatore e geometra.