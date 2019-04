Pro loco attivissima nelle festività di aprile

TERMOLI. Aperti anche nei giorni di festa a Termoli Info Point e gli accompagnatori turistici.

Pro loco attivissima tra Pasqua e il 25 aprile. Nel giorno di Pasquetta quest'anno la Pro locodi Termoli ha iniziato un nuovo progetto, denominato "percorsi storici del borgo" inaugurato con l'arrivo a Termoli del Gruppo Pro loco di Andria...I turisti hanno percorsoun viaggio a ritroso nella storia attraverso il cammino nel borgo, dalla fortezza normanna a Federico II imperatore, Cavalieri Templari e le reliquie dei santi Basso e Timoteo, da Tornola a Montecastello sino all'attacco dei Turchi del 1566.

L’Accompagnatore pro loco Domenico La Porta, ha raccontato la storia di questogioiello medievale"il borgo antico di Termoli..." Il gruppo èandato via da Termoli per proseguire il viaggio per Lucera, soddisfatti e meravigliati dalle bellezze e dalla storia della nostra città, con la promessa di un ritorno,sia la città, per la gastronomia locale eper storia, tale che ne sono rimasti attratti, Un Buon inizio e soprattutto un buon biglietto da visita.

Mentre il giorno della ricorrenza della Madonna a Lungo, musica popolare e intervista al delegato della Pro Loco Termoli Domenico La Porta a cura di Rai 3 Molise, per un raccontosugli accadimenti nel lontano 1566.

Rammento che l'info point cittadino del Comune di Termoli si trova in via Dante e viene curato dai giovanivolontari della Pro Loco.