I giornalisti molisani in prima linea per la libertà di stampa

CAMPOBASSO. Anche l’Ordine dei Giornalisti del Molise aderirà alla Giornata della Stampa, che ogni anno si svolge in tutto il mondo il 3 maggio; il consiglio direttivo ha approvato l’adesione delineando anche le modalità di massima dell’evento.

La giornata di sensibilizzazione verterà sulle cause che nel Molise (come e più che altrove) stanno portando al collasso le aziende editoriali, depauperando le redazioni, costrette ai licenziamenti.

I giornalisti, una delegazione aperta in rappresentanza della categoria, si riuniranno alle ore 11 di venerdì 3 maggio in piazza municipio a Campobasso e spiegheranno le ragioni della campagna di sensibilizzazione, che possono essere così riassunte:

-Aziende (tv, radio, giornali, testate web) in stato comatoso

-Contributi statali a sostegno del settore praticamente nulli

-Contributi regionali bloccati in attesa di verifiche istituzionali

-Diffusione dei giornali nelle sole città, a danno dei paesi

Ad aggravare la situazione nelle periferie ci sono le nuove iniziative che si propongono di risollevare le sorti del settore che però di fatto (è il caso delle tv) aiutano le sole realtà territoriali con almeno 2 milioni di abitanti; una discriminazione inaccettabile e non solo per il Molise.

L’evento, manifestazioni simili si svolgeranno anche in altre città, avrà un forte valore simbolico: i giornali, nell’occasione, potrebbero uscire, se lo vorranno, con una pagina non stampata, bianca; le tv con un titolo a schermo nero …

Giacché a garantire l’informazione sono sostanzialmente due soggetti, giornalisti ed editori, è evidente che mai come in questa circostanza essi appaiano uniti; è pertanto augurabile anche l’adesione degli editori.

Questa informativa è inviata da me solo in quanto promotore dell’iniziativa insieme al consigliere Domenico Bertoni ma, si ripete, l’evento è stato approvato in Consiglio direttivo, allargato ai consiglieri nazionali e ai consiglieri revisori dei conti.