​Consorzio di bonifica, gli imprenditori agricoli chiedono fondi alla Regione

TERMOLI. Gli imprenditori agricoli bassomolisani chiedono all’intero Consiglio regionale di risolvere, o quantomeno iniziare a programmare dei finanziamenti in merito alla crisi debitoria del Consorzio di Bonifica di Termoli-Larino. L’ente consortile, guidato dal Commissario l’ingegner Vincenzo Napoli, ha un debito di bilancio di circa 15 milioni di euro (13 su Termoli, 2 su Larino). Il mondo produttivo agricolo in riva all’Adriatico chiede ai rappresentanti istituzionali regionali di farsi carico, così come recita una legge regionale varata all’indomani del commissariamento dell’ente consortile, di parte del risanamento economico.



In queste ore è in discussione il documento economico finanziario regionale2019 (bilancio regionale), che dovrà essere approvato entro martedì 30 aprile. Alla discussione, iniziata a Palazzo D’Aimmo sabato 27 aprile, si inserisce il mondo produttivo agricolo bassomolisano. Lo fa mettendo al centro la crisi economica che da diversi anni, ormai, attanaglia il Consorzio di Bonifica di Termoli-Larino: l’ente attualmente è commissariato ed è guidato, dal settembre 2018, dall’ingegner Vincenzo Napoli.Ad oggi, il debito di bilancio dell’ente consortile , si aggira intorno ai 15 milioni di euro.

«Noi chiediamo all’intero Consiglio regionale - puntualizzano gli imprenditori agricoli- di farsi carico della problematica a partire già da questo 2019, da questa legge di bilancio». E’ importante in quanto: «noi consorziati già paghiamo un altissimo prezzo per l’approvvigionamento dell’acqua, per esempio,e per altri servizi, e - continuano gli stessi - sarebbe davvero difficile proseguire e affrontare la stagione estiva, con tutte le problematiche che essa porta, solo con le nostre risorse».

I consorziati bassomolisani, inoltre, ringraziano l’ingegner Vincenzo Napoli per: «averci ascoltato e aver fatto sue le nostre problematiche. Incontri nei quali c’è stato un confronto e da parte nostra abbiamo illustrato le nostre proposte per la risoluzione della problematica».

Soluzioni che ora, gli stessi imprenditori agricoli, rivolgono anche alla politica regionale: «Chiediamo un intervento degli enti preposti, Regione, affinché il costo della bonifica economica non sia solo a carico dei Consorziati, ma anche a carico di coloro che dall’ente Consorzio di Bonifica ricevono indubbi servizi». Il riferimento è a quegli enti territoriali: «a monte e valledell’area consortile che usufruiscono dei sistemi di regimazione delle acque del consorzio, nonché delle Idrovore che il consorzio gestisce e i cui benefici coinvolgono intere comunità».