SAN MARTINO IN PENSILIS. Commissione unica di vigilanza a maggioranza si esprime a favore della Carrese di domani a San Martino in Pensilis. Il voto finale è 5-3, vuol dire che il fronte dei contrari ha acquistato un voto rispetto alla commissione del 10 aprile. Ciò che conta, però, è il risultato finale.

La seduta ha avuto tempi lunghi e quindi la verifica del percorso.

In mattinata ecco il post del presidente dell’Unione Carresi, Pasquale Di Bello.

«Non vi nascondo la mia emozione. Ormai mancano poche ore alla conclusione di un lavoro durato un anno intero. In questa cartellina c'è tutto quello che abbiamo fatto come Unione Carresi. Ancora una volta devo ringraziare tutti, nessuno escluso. L'Unione Carresi oggi è più di una semplice associazione, è diventata una comunità che ne contiene al suo interno altre quattro: San Martino, Ururi, Portocannone, Chieuti. Grazi a tutti, di cuore, per quello che avete fatto. Un abbraccio a tutti ed uno in più agli amici di Chieuti che quest'anno non hanno celebrato la loro Carrese. Il prossimo anno ci saranno anche loro, senza alcun dubbio.

Domani è il 30 aprile e, finalmente, i Carri potranno lasciare le stalle e tornare sulla strada benedetta di San Leo. A quelli che sono stati accanto a buoi e cavalli un altro intero anno, vivendo momenti di sconforto e angoscia, ma senza stancarsi o mollare un attimo, vanno il grazie e la riconoscenza più grandi di tutta l'Unione Carresi. Noi abbiamo fatto la nostra parte, come voi la vostra, e speriamo di aver fatto tutti bene. Viva le Carresi!»