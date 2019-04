Raccolta dei rifiuti, recall sul calendario della Rieco Sud a balneatori e attività commerciali

TERMOLI. La Rieco Sud ricorda a tutte le attività commerciali e agli stabilimenti balneari del Comune di Termoli che fino al 14 giugno il calendario di raccolta dei rifiuti è il seguente:

Lunedì: organico, plastica e metallo, cartone

Martedì: organico, vetro, carta e cartone

Mercoledì: organico, plastica e metallo, vetro, cartone

Giovedì: organico, plastica e metallo, secco residuo, cartone

Venerdì: organico, plastica e metallo, cartone

Sabato: organico, vetro, cartone

Domenica: organico (solo presso i ristoranti del centro cittadino)

Nel rispetto del decoro urbano e al fine di evitare spiacevoli episodi di abbandono illecito di rifiuti da parte di estranei, i contenitori vanno esposti sul suolo pubblico la sera precedente il giorno del ritiro e riportati all’interno subito dopo la raccolta (i cartoni vanno esposti dal lunedì al sabato dalle ore 12 alle ore 13).

Eventuali conferimenti non conformi (per tipologia di rifiuto e giorno di conferimento) non potranno essere raccolti dagli operatori con grave disagio per il territorio.

Si ricorda che il calendario delle utenze non domestiche può essere ritirato presso l’Eco-sportello comunale in piazza Largo delle Foibe (ex Ufficio Anagrafe, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13, il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 18), scaricato dal sito www.differenziatermoli.it o consultato sull’app gratuita Junker.