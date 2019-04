TERMOLI. Buon voto a tutti è l'inevitabile formulario augurale che non si nega a nessuno, come è riecheggiato anche oggi in Consiglio comunale e rappresenta anche l'auspicio con cui viene sospesa per la durata della campagna elettorale la video-rubrica curata dall'editore Nicola Montuori "Questo è se vi piace", che tornerà dopo l'eventuale turno di ballottaggio di giugno.

Buon voto, tranne a chi è stato candidato senza alcune velleità, senza la possibilità di votarsi e che finirà per collezionare lo zero, non in pagella, ma nella tabella di scrutinio.