SAN MARTINO IN PENSILIS. Il post finale dell'Unione Carresi, di ieri sera, annuncia che oggi, 30 aprile: si corre! Alle 10 la prevista la firma del sindaco Massimo Caravatta. La sua ultima autorizzazione, almeno per ora, vista la mancata ricandidatura. Ricordiamo che lo scorso anno si dimise, salvo poi ritirare il gesto nei termini di legge, proprio a causa della mancata autorizzazione prefettizia alla Carrese.

«La persona che qui è accanto a me si chiama Pasqualino Grazioso (lo dico per chi non lo conoscesse) - annuncia il presidente Pasquale Di Bello - è un grande uomo di Carro. Pensate, ha corso per oltre trent'anni e, cosa rarissima, lo ha fatto in tutti e quattro i comuni delle Carresi, Chieuti compreso. Adesso ha 82 anni e io oggi ho avuto il privilegio e l'onore di mangiare con lui il tradizionale piatto di seppie con i piselli. Stare a sentire i suoi racconti, oggi mi ha commosso. Anche se per tutta la vita hai portato la bandiera di un Carro, quando arrivi a quell'età sei un patrimonio di tutti, sei un monumento vivente alle Carresi. Vale per i vecchi di tutti i carri, indistintamente, con chiunque abbiano corso. Noi il 30 aprile (e poi il 3 maggio e il 10 giugno e il 22 aprile del prossimo anno) rinnoveremo a loro una promessa, quella di portare avanti la nostra Storia nel tempo. Per altri mille e mille anni. Tradizione: dal latino traditio, significa questo: consegna. Così noi ci passeremo le Carresi di mano in mano, di generazione in generazione. Come loro hanno fatto con noi, noi faremo con altri.

Alle 10 del 30 aprile 2019 il sindaco di San Martino in Pensilis firmerà l'autorizzazione alla Corsa dei Carri. Io per comunicarvelo ho scelto questa foto, scattata in un momento felice di una anno durissimo».