Vocazioni sacerdotali: in Italia per la carenza si rischia la chiusura delle chiese

LARINO. Chiese chiuse, vendute o demolite, Sono in tanti a chiedersi cosa fare di questi edifici. A Napoli sono ben 200 quelli chiusi o abbandonati e quelli che la domenica non aprono i battenti per carenza di sacerdoti. Alcuni, da luoghi di culto, sono diventati ‘pub’ o addirittura moschee. Nella Diocesi di Acireale molte Messe si celebrano in tenda. Eppure le Chiese chiuse rappresentano una sfida anche per chi non crede; ed i fedeli si comandano perché tanti sacerdoti continuano a restare impegnati in Uffici curiali e non vengono assegnati in Parrocchie abbandonate.



Insomma la carenza di vocazioni fa sentire il suo peso. Le oltre ventiseimila Parrocchie italiane, che un tempo venivano citate come un vanto dai periodici annuari vaticani, sono scese a 25.605; ed il numero appare in continuo calo. La crisi delle vocazioni, checché se ne dica, è forte; e l’emergenza non risparmia alcuna delle aree interne del Paese. Ne sanno qualcosa in Basilicata, dove la regione detiene il ‘record’ negativo per presenza di sacerdoti. Se ne conta uno ogni mille abitanti contro gli oltre due preti del Molise ed i due e mezzo della Calabria. In un quadro siffatto, le soppressioni degli enti ecclesiastici (come monitorate dalla Direzione centrale degli Affari di culto del Ministero dell’interno, struttura che concede la personalità giuridica) sono state 66 contro le 29 del 2017 e 53 nel 2016. In pratica, nell’ultimo anno si sono persi oltre cinque campanili per ogni mese che Dio ha mandato in Terra.

I sacerdoti secolari (che non rispondono ad alcuna Regola religiosa) si sono ridotti a 28.160; quelli regolari ammontano a 13.207 mentre i diaconi sono 4.563 dalle Alpi al Lilibèo. Vista la situazione, a tappare i buchi vengono chiamati i sacerdoti stranieri per il cui numero le ultime statistiche consultabili concernono il 2016. Dei 1.690 (provenienti soprattutto dall’Africa) sono circa 1.000 quelli chiamati a svolgere servizi pastorali, mentre 645 sono quelli che frequentano ancora i Seminari. D’altronde il numero dei seminaristi è cresciuto solo nel continente nero dove i dati globali sono buoni: i ragazzi che scelgono questa strada sono transitati da 27.483 a 28.528 unità: praticamente si è registrato un +3,8%. Quelli che sono nell’ultima fase degli studi (indicati come l’autentico potenziale di sostituibilità generazionale nell’esercizio pastorale) confermano il primato africano (66 candidati ogni 100 a fronte dei 10 ogni 100 provenienti dall’Europa). Ed è proprio nel Vecchio continente che si registra la stagnazione delle vocazioni.

Nel Molise, fatto di piccoli centri abitati, l’accorpamento delle Parrocchie è una pratica a cui le Diocesi si sottopongono da tempo. Naturalmente questo costringe le tonache a farsi in quattro per consentire alle Chiese di funzionare. Larino ha perso Santa Maria della Pietà da tanti anni, Santo Stefano è chiusa da tempo e l’edificio dedicato ai Santi Martiri larinesi funziona a singhiozzo. Il Seminario locale, definito da Papa Giovanni XXIII il primo costituito in Italia dopo il Concilio di Trento, non opera da anni. Ma il problema, campanile dopo campanile, è comune. Per esempio nell’Arcidiocesi di Potenza e Muro Lucano uno dei due Seminari è stato chiuso ed il secondo, nell’ultimo anno, ha prodotto soltanto due ordinazioni. Insomma, giorno dopo giorno, è sempre più difficile pretendere di tenere le Chiese aperte. Anche nel ramo militare i Cappellani scarseggiano; e, secondo l’Ordinariato, fanno ciò che possono. Insomma è proprio il caso di dire che ci vorrebbe un miracolo.

Purtroppo questo non si verifica e sono tanti i portoni che rimangono chiusi per essere aperti – al massimo – solo per i funerali e per qualche matrimonio; ed il rischio è la chiusura per penuria di sacerdoti, al punto che sarebbe il caso di cambiare i termini del vecchio proverbio:”Senza danaro, non si dicono Messe!”, trasformandolo in “Per la penuria di sacerdoti, si rischia la chiusura delle Chiese”.

Claudio de Luca