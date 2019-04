SAN MARTINO IN PENSILIS. Enorme la partecipazione popolare a San Martino in Pensilis per l'edizione 2019 della Carrese, la prima al gran completo dopo 3 anni, solo nel 2016 e prima ancora nel 2014, si erano disputate le manifestazioni senza dimezzare tracciati o annullare l'intero evento.

Una marea di gente suddivisa dai tre colori, giallorossi, gialloverdi e biancocelesti, hanno gremito ogni spazio autorizzato in paese, partecipando per quanto possibile alla cerimonia di benedizione dei Carri, col sindaco Massimo Caravatta e il parroco don Nicola Mattia, per poi spostarsi lungo il tracciato a ritroso, fino alla partenza.

Davvero impressionante la mole di gente che si era radunata in paese, così come immaginiamo durante il percorso, nonostante le restrizioni dovute alle rigide norme di sicurezza.

L'attesa è davvero immensa, dopo quanto avvenuto negli ultimi anni.