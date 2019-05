MONTENERO DI BISACCIA. «Sabato 27 aprile, l’Unione delle Province Italiane è stata ricevuta da Papa Francesco; in rappresentanza della provincia di Campobasso, il Presidente Battista, che ringrazio, ha delegato me». Lo racconta l'amministratrice provinciale e anche assessore al comune di Montenero di Bisaccia Simona Contucci.

«Il Pontefice, figura di carisma, equilibrio e concretezza, ha sottolineato i grandi risparmi economici che possono essere realizzati da una comunita' che trovi la "saggezza" di investire “denaro e risorse umane" nella prevenzione "dei dissesti, delle disfunzioni e del degrado".

A noi amministratori si è poi rivolto invitandoci a lavorare con "coraggio e determinazione" con una mentalità rinnovata tesa ad uno sviluppo sostenibile del territorio, consapevoli dell'importanza del ruolo e delle scelte che andremo a operare, per la sicurezza della rete stradale (1365 km quella della Provincia di Campobasso) e dell’edilizia scolastica (39 edifici di istruzione secondaria superiore).

Dal dibattito che si è acceso in questi giorni tra chi vuole potenziarle e chi le ritiene inutili, emerge con forza un dato oggettivo: la necessità di intervenire subito per fare uscire le Province dalla condizione in cui versano.