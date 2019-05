“Il Molise non esiste? Una leggenda metropolitana: dalle spiagge agli ulivi, una regione unica

TERMOLI. Una lunga pagina dedicata alla Regione che non c’è, che non esiste. E’ quella apparsa sul noto giornale “Il Messaggero”, a firma di Alessandra Iannello nella sezione Viaggi news. Un titolo che richiama alle bellezze che questa terra ha da offrire “Il Molise non esiste? Una leggenda metropolitana: dalle spiagge agli ulivi, viaggio in una regione unica”.

Sì, una leggenda metropolitana, nata da qualche gruppo Facebook che, da qualche anno prende di mira la nostra piccola regione.

Ma il Molise esiste. Esiste e inizia a svegliarsi.

“La più piccola regione italiana dopo la Valle d’Aosta- scrive il Messaggero-ha capito che, per reclamare il posto che si merita, deve puntare sul turismo più evoluto, quello che già ha visitato i luoghi più conosciuti della Penisola e che voglia dedicare del tempo alla scoperta di un territorio poco noto ma dalle mille sfaccettature. In pochi chilometri (la sua superficie è di soli 4438 km²) infatti si passa dalle spiagge sabbiose dell’Adriatico che si snodano per 35 chilometri nei comuni di Montenero, Petacciato, Termoli e Campomarino (tutti in provincia di Campobasso) alle montagne che segnano il confine con l’Abruzzo, il Lazio (Monti della Meta) e la Campania (Monti del Matese). Una zona di colline poco ripide e dalle forme arrotondate accompagna invece le montagne del Subappennino (Monti dei Frentani) verso il mare”.

Nulla da invidiare alle altre regioni, forse più famose perché puntano al turismo, all’arte e alla cultura. In Molise, però tutte queste cose non mancano.

Basti pensare alla Costa dei Trabucchi, alla cattedrale di Termoli, alla chiesa di San Nicola di Bari che si trova a Guglionesi. Il tratturo che collegava L’Aquila a Foggia. Il turismo balneare che vede le bandiere Blu a Termoli, Campomarino e Petacciato. La spiaggia a misura di famiglie che scappano dalla routine delle grandi città. Meta di attori famosi che passano le loro vacanze sotto al Castello Svevo di Termoli, come Pio e Amedeo, per citarne qualcuno.

Dal mare alla montagna. Ce n’è per tutti e per tutti i gusti. Addentrandosi nelle montagne si arriva a Borgotufi, nel comune di Castel del Giudice dove è possible visitare il Giardino delle mele. Qui si possono trovare oltre 60 varietà di mele antiche autoctone recuperate in altrettanti comuni molisani. A Venafro si trova il Parco regionale dell’olivo che fa parte della rete mediterranea dell’olivicoltura storica. Infatti l’olio di questo paesino è citato da storici romani e, si dice che qui, fra gli ulivi millenari, ci siano ancora alcuni di quelli appartenuti a Marco Porcio Catone che qui aveva un’azienda olearia. All’interno del museo archeologico si possono trovare dei reperti unici come gli scacchi più antichi d’Europa risalenti al X secolo d. C. o la splendida Venere di Venafro del II secolo d. C.

Un gioiello molisano è Altilia, dove troviamo Sepino un'area archeologica di epoca romana situata nella piana alle falde del Matese aperta sulla valle del fiume Tammaro. Il sito, localizzato lungo l'antichissimo tratturo Pescasseroli-Candela, sorge 3 km a nord dell'attuale borgo di Sepino, cinto da mura medievali. Una collocazione geografica certamente favorevole e strategica, perché posizionata in un'area di cruciale importanza economica, la piana di Boiano, su un nodo stradale che collegava già tra il IV ed il III sec. a.C. il Sannio Pentro con il territorio dei Peligni a nord e l’Irpinia a sud, con un agevole accesso sia in Campania sia in direzione della costa adriatica della Daunia.

E per finire, anche se ci sarebbe ancora da dire, come non ricordare Agnone e le sue campane? La famiglia Marinelli vanta una storia lunga oltre 1000 anni che ha visto alternarsi momenti di difficoltà a momenti conditi da tante soddisfazioni. Su tutte forse l’esperienza più significativa risale al 1924, anno in cui Papa Pio XI concesse alla famiglia Marinelli il privilegio di effigiarsi dello Stemma Pontificio e la storica visita del 19 marzo 1995 di San Giovanni Paolo II, e la campana del Giubileo del 2000.