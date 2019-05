SAN MARTINO IN PENSILIS. Dopo il bagno di folla ordinato, è il caso di sottolinearlo, di ieri pomeriggio, prosegue il programma legato alla Carrese e alla festa patronale di San Leo a San Martino in Pensilis.

Tra i momenti più importanti, i carri addobbati che andranno davanti alla chiesa per la laudazione.

«Oggi come da programma i carri vengono in chiesa - ci spiega don Nicola Mattia, parroco a San Martino in Pensilis - uno per volta, Giovanissimi, Giovani e Giovanotti, a ringraziare San Leo per la giornata di ieri e quindi si consegnerà il palio al carro che ha vinto la corsa, quello dei Giovanotti».