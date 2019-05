"Solo i folli possono cambiare il mondo e adesso costruiamo il futuro delle Carresi"

SAN MARTINO IN PENSILIS. Non possiamo che rendergliene atto. La scommessa dell'Unione Carresi e di un Pasquale Di Bello tra il temerario e il tenace (ci conosciamo solo da 22 anni) è stata vinta alla grande e non a caso lui stesso titola l'ultimo post(umo) social "Solo i folli possono cambiare il mondo" richiamando l'icona Steve Jobs e "adesso costruiamo il futuro delle Carresi".

«Per mesi mi sono sentito porre una domanda, più che legittima: "Si corre?". Ho risposto sempre di sì, consapevole di quello in tanti stavamo facendo. Adesso la data del 30 aprile 2019 è diventata una data simbolo. In questo giorno, come ho già scritto, è morta la paura ed è rinata la nostra Storia. Questa data non è, come potrebbe sembrare, un punto di arrivo, bensì un punto di partenza. Ricominciamo dal 30 aprile 2019, ovvero da un "modello Carrese" vincente, quello che prevede la partecipazione e la collaborazione di più soggetti: Carri, Istituzioni, Popolo. Attraverso l'Unione Carresi il Popolo ha trovato un luogo di aggregazione, dibattito e di espressione. Ha trovato uno strumento attraverso il quale realizzare quella protezione sociale che alle Carresi mancava. Basti pensare, ad esempio, come Carri e Sindaci si siano trovati per anni sotto il fuoco incrociato del fanatismo animalista i primi e della burocrazia i secondi. Nessuno è più solo e tutto è alla luce del sole, poiché l'altro elemento cardine di messa in sicurezza delle Carresi è la comunicazione. Attraverso i social è possibile arrivare a migliaia di persone e renderle consapevoli e partecipi delle attività in corso.

Da questo metodo, da questo modello allora ripartiamo. Il prossimo passo sarà quello della costruzione del "Parco delle Carresi", ovvero di uno strumento che ci permetta di valorizzare le Carresi e il territorio delle Carresi per tutto l'anno. San Martino, Ururi, Portocannone e Chieuti, un tempo erano quattro comuni presenti all'interno della Diocesi di Larino. Condividono storia, tradizione, arte e cultura, paesaggio (penso ai tratturi), prodotti agroalimentari (in primis vino e all'olio). All'interno del "Parco delle Carresi" potranno svilupparsi attività con ricadute e benefici sociali e occupazionali, il recupero e l'utilizzo di masserie e vecchi edifici da trasformare in strutture di accoglienza, fattorie didattiche per i bambini, residenze per il benessere incentrate sul rapporto con gli animali. All'interno del "Parco delle Carresi" è possibile pensare anche ad un allevamento nei nostri territori dei buoi di razza podalica, recuperando così questa specie antichissima a rischio estinzione. "Parco delle Carresi" segnifica metter a sistema tutto quello che di bello è di buono abbiamo, farlo durare e renderlo una opportunità di crescita economica e occupazionale.

Dopo la domanda "si corre?" mi sono chiesto quale sarebbe stata la successiva e ieri, subito dopo la Corsa dei Carri a San Martino, mi sono sentito chiedere: "Si continua?". Ecco, la domanda successiva è questa, e la mia risposta è ancora una volta la stessa: "Si". Si continua. La Carrese è una delle più belle tradizioni al mondo e nel Mondo avrà il posto che merita. Io la penso come il grandissimo Steve Jobs: "Stay hungry. Stay foolish". Siate affamati, siate folli. E' così: dobbiamo essere affamati di futuro e folli a tal punto di vedere oggi quello che sarà domani. Solo coloro che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo, lo cambiano davvero».