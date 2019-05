SAN MARTINO IN PENSILIS. E’ proseguita ieri e lo stesso accadrà oggi la festa patronale a San Martino in Pensilis. I “carri” partecipanti alla Carrese, addobbati secondo il gusto dei propri componenti, nel pomeriggio del Primo maggio, accompagnati dalla banda musicale, sono giunti per la laudazione, recandosi dal posto in cui il “carro” è stato “vestito” fino alla Chiesa Madre, dove ricevono la Benedizione. Dopodiché essi possono laudare singoli componenti il “carro” di particolare lustro, indi tornano nel luogo dal quale sono partiti. I “carri” Sono stati laudati in senso inverso all’ordine di arrivo.

Oggi, invece, ci sarà la processione del due maggio, dove i Carri devono essere addobbati come ieri.

Il Carro dei Giovanotti ha il privilegio di condurre durante tutto il percorso della processione il mezzo busto sacro di San Leo accompagnato dal parroco; esso precede la sacra statua di San Leo portata a spalla. Gli altri “carri” partecipanti alla Carrese precedono a loro volta il primo “carro” seguendo in senso inverso il risultato della corsa. La processione in onore e lode di San Leo è il culmine e rappresenta la conclusione della Carrese di San Martino in Pensilis, in cui tutto il popolo si ritrova e si riconosce nei valori propri del Santo e da essi prende forza ed ispirazione.

Ringraziamo per il materiale foto-video Maddalena Iannitti.