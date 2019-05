TERMOLI. Nessun corteo sindacale ieri a Termoli, ma la città ha vissuto la festa dei lavoratori, mercoledì Primo maggio, in preda all’assalto di turisti e residenti, che complici le numerose manifestazioni organizzate nel centro storico, ha gremito ogni spazio.

Un primo maggio dedicato alla musica e al divertimento a Termoli.

Anche le 500 in mostra su Corso Umberto. Molto apprezzato il mercatino Pro loco alla Torretta Belvedere.

A partire dalle ore 17.30 in diverse zone del centro spettacoli di musica e artisti di strada: in via XX settembre suoneranno musica rock gli Acid Lake, lungo Corso Nazionale funky jazz con Justrio + Pio e il rock Sound Zero, in piazza Insorti d’Ungheria il Mercatino del Vinile a cura di Anomasia Vintage&Vynil e il dj set, in piazza Duomo si esibirà il gruppo Katia e gli Effetto Serra musica italiana e straniera anni 70/80.

Performance apprezzate da tutti, con capannelli di decine e decine di persone, così come gli angoli degli artisti da strada, trampolieri, giocolieri, clown e prestigiatori.

Per i più piccoli a partire dalle ore 10 animazione a cura dell’Associazione Sorridere Sempre onlus e gonfiabili in corso Umberto I.

Alle 21 in piazza Duomo concerto della Sara Benni Blues Band.

Inoltre, dall'Idea di Luigi de Leetteris (Associazione Amip) e la collaborazione di Ivano Fassiotti (Noi Costa dei Trabocchi) il festival gastronomico “Tipico D'Eccellenza” con lo scopo di valorizzare i migliori prodotti tipici Italiani. Possono partecipare alla gara Comuni, Pro Loco, Associazioni di Categoria, Ristoratori, e aziende di produzione e non.

Per la prima tappa si è scelta la magnifica località di Termoli fino al 5 maggio, e si concluderà a settembre 2019. Toccherà 15 località, una semifinale e una finalissima che decreterà il Tipico D'eccellenza 2019 Si potranno gustare piatti della tradizione Italiana, dolci e bontà stand aperti dalle 9 alle 24.